Mile Ačimović

30. marec 2018 ob 14:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dogajajo se prezgodnji odhodi v tujino. Največji talenti hitro odhajajo iz svojih klubov. Že pri 15 ali celo 14 letih podpisujejo pogodbe z menedžerji.

Igralec potem pride v skupino 200 fantov z vsega sveta, kjer se z njim ne dela več tako kot v domačem klubu, kjer je bil bolj izpostavljen, kjer je bil talent, morda tudi kapetan ekipe.

Pri 19 ali 20 letih se potem fantje vračajo domov. Kako to ustaviti, kako prepričati starše, če mu neki Napoli ponudi toliko in toliko plače in obljube o Ligi prvakov? Preprosto nimam odgovora na to.

Nekdanji nogometni reprezentant Mile Ačimović je v jutranjem programu na TV Slovenija izpostavil eno izmed težav slovenskega nogometa. Celotno oddajo, katere gost je bil tudi Zmago Sagadin, si lahko pogledate v spodnjem videu.

D. S.