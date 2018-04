Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Košarkarji Bostona so na domačem parketu dobili vse štiri tekme serije in se prebili v polfinale Vzhoda. Foto: Reuters Al Horford je iz igre metal 13/17. Foto: Reuters Draymond Green in soigralci so odlično odprli serijo proti New Orleansu. Foto: Reuters Zelo sta bila v napadu ob vsestranskemu Greenu razigrana tudi Kevin Durant in Klay Thompson, zdaj pa čakajo še na vrnitev Stepha Curryja. Foto: Reuters Dodaj v

Milwaukee na sedmi tekmi ni bil kos Bostonu

Golden State silovito začel konferenčni polfinale

29. april 2018 ob 07:58

Boston,Oakland - MMC RTV SLO

Košarkarji Bostona so se uvrstili v polfinale Vzhoda, potem ko so na sedmi tekmi serije s 112:96 ugnali Milwaukee. Golden State je na prvem obračunu polfinala Zahoda s 123:101 odpravil New Orleans.

Terry Rozier, Al Horford in Jayson Tatum so vsi na sedmi tekmi dosegli vsaj 20 točk. Prva dva sta jih dala 26, kar je tudi osebni rekord v končnici Rozierja, ki je odlično zapolnil vrzel po poškodbi Kyrieja Irvinga. V zadnji četrtini je 24-letni organizator igre prispeval 12 točk, v statistiko pa je ob tem vpisal še devet podaj. Horford je ujel osem odbitih žog. Pri Milwaukeeju je bil z 32 točkami najboljši Khris Middleton, 23 jih je pristavil Eric Bledsoe, Giannis Antetokounmpo, ki je v prvem polčasu žogo v skoku potisnil v svoj koš, pa 22. Od leta 1989 so Bucksi le enkrat preskočili prvi krog končnice. Od leta 2001 so izgubili že devet serij zapored.

Boston je silovito začel tekmo. Na krilih razigranega novinca Tatuma so dosegli kar 15 točk zapored in četrtino, potem ko je ob sireni s polrazdalje zadel nekdanji košarkar Olimpije Aron Baynes, dobili s 30:17. Bucksi so na začetku druge četrtine odgovorili z delnim izidom 11:0, sledila je domača serija 9:0 za novo dvomestno prednost. Čeprav so izza črte Celticsi metali le 1/12, so prvi polčas dobili s 50:42.

Na začetku drugega dela so gostje ujeli priključek in prišli na -3, toda Kelti so dali 11 od zadnjih 15 točk v tretji četrtini za 81:67. V zadnjih 12 minutah Milwaukee ni več prišel na zaostanek z enomestnim številom točk. V seriji so vse tekme dobili gostitelji. Boston zdaj čaka Philadelphia, ki je bila v prvem krogu s 4:1 v zmagah boljša od Miamija. Prva tekma bo v TD Gardnu bo ponedeljek.

Že vso sezono imajo v Bostonu precej težav s poškodbo. Na uvodu sezone se je poškodoval Gordon Hayward, ki je prišel kot nosilec igre. Manjka Irving, ki je bil prvi mož zasedbe, ostali so tudi brez Daniela Theisa, na sedmi tekmi proti Milwaukeeju pa se je poškodoval še Jaylen Brown. "Je le še ena stvar, nekdo drug bo moral stopiti v ospredje in opraviti svojo nalogo. Vseeno bomo pripravljeni, vemo pa, da bomo morali proti Philadelphii igrati odlično," je dejal trener Bostona Brad Stevens. Pred dnevi so na sedmi tekmi v TD Gardnu slavili tudi hokejisti Boston Bruinsov, ki so bili boljši od Toronta.

Golden State silovito začel konferenčni polfinale

New Orleans je, potem ko je v prvem krogu suvereno s 4:0 pometel s Portlandom, v konferenčni polfinale vstopil samozavestno, a je v Oaklandu občutil moč aktualnih prvakov. Odločilna je bila druga četrtina, ki so jo Warriorsi dobili z 41:21. Tedaj je bil odličen Draymond Green, ki je tekmo končal s trojnim dvojčkom. V statistiko je vpisal 16 točk, 15 skokov in 11 podaj, ukradel pa je tudi tri žoge in podelil dve blokadi.

Koš Pelikanov sta napolnila Kevin Durant, ki se je ustavil pri 26 točkah – ob tem je ujel še 13 odbitih žog –, in Klay Thompson, ki je dal še točko več. Ostrostrelec Dubsov je v drugi četrtini zadel dve trojki zapored, po katerih je domača prednost narasla na 76:48. Čeprav so gostje odgovorili s serijo 7:0, pa resneje visoke prednosti Bojevnikov niso več ogrozili.

Na drugi tekmi, ki bo v Oracle Areni v torek, bo Steve Kerr morda lahko že računal tudi na povratnika po poškodbi Stepha Curryja, ki je zaradi težav s kolenom odsoten od 23. marca. Prvi zvezdnik New Orleansa Anthony Davis je že v prvi četrtini dosegel deset točk, zatem pa imel s čvrsto domačo obrambo več težav in je srečanje končal pri 21 točkah in desetih skokih.

Golden State je na domačem parketu dobil 13. zaporedno tekmo v končnici, s čimer je postavil rekord franšize. Pred tremi leti je na poti do prvega prstana v 40 letih z New Orleansom v prvi medsebojni seriji v končnici pometel.

Vzhodna konfenenca, 1. krog:

BOSTON (2) - Milwaukee (7) 4:3

112:96 (30:17, 20:25, 31:25, 31:29)

Rozier (5/8 za tri) in Horford po 26, Tatum 20, Morris 10, Baynes in Larkin po 8; Middleton 32 (11/18 iz igre, 5/9 za tri), Bledsoe 23 (9/12 iz igre), Antetokounmpo 22 in 9 skokov, Parker 9.



Nedelja ob 19.00:

CLEVELAND (4) - INDIANA (5) 3:3

Že odigrano:

Washington (8) - TORONTO (1) 2:4

PHILADELPHIA (3) - Miami (6) 4:1

Zahodna konferenca, polfinale:

GOLDEN STATE (2) - NEW ORLEANS (6) 1:0

123:101 (35:34, 41:21, 27:19, 20:27)

Thompson 27, Durant 26 in 13 skokov, Green 16, 15 skokov in 11 podaj, Iguodala 12, Cook 11, Livingston 10; Davis 21 in 10 skokov, Moore 15, Crawford 14, Holiday 11.



Nedelja ob 21.30:

HOUSTON (1) - UTAH (5) 0:0



V odebeljenem tisku je stanje v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

T. J.