Minnesota prekinila zmagoviti niz Portlanda

Lillard zgrešil met za zmago

4. april 2017 ob 07:40

Minneapolis - MMC RTV SLO

V noči s ponedeljka na torek je bila v Ligi NBA odigrana le ena tekma. V Minneapolisu je Minnesota s 110:109 ugnala Portland. Odločilni koš je prispeval Karl-Anthony Towns.

Ta je 35 sekund pred koncem po podaji Gorguija Dienga zabil žogo skozi obroč in svojo ekipo povedel v vodstvo s 110:106. Gostje iz Oregona so imeli sicer priložnost za zmago, a je niso izkoristili. Najprej je Al-Farouq Aminu znižal zaostanek na -1, nato pa je ob koncu met za dve zgrešil Damian Lillard, s 25 točkami sicer najboljši strelec svoje ekipe.

Portand je v tretji četrtini sicer vodil z 12 točkami prednosti, a je nato popustil, gostiteljem je dovolil delni izid 13:0 in zmanjšanje zaostanka na -1 (64:65), v končnici četrtine pa tudi vodstvo (86:83). V zadnjem delu tekme sta si ekipi izmenjavali prednost ene točke, na koncu pa so bili vendarle uspešnejši varovanci Toma Thibideauja. Ti so prekinili niz šestih zaporednih zmag nasprotnika.

Liga NBA, tekma 3. aprila:

MINNESOTA - PORTLAND 110:109

Towns 34 in 12 skokov, Wiggins 29; Lillard 25, Aminu 20.

Vzhodna konferenca:

T Z P % BOSTON CELTICS * 77 50 27 64,9 CLEVELAND CAVALIERS * 76 49 27 64,5 TORONTO RAPTORS * 77 47 30 61,0 WASHINGTON WIZARDS * 77 46 31 59,7 MILWAUKEE BUCKS 77 40 37 51,9 ATLANTA HAWKS 77 39 38 50,6 CHICAGO BULLS 77 38 39 49,4 MIAMI HEAT 77 37 40 48,1 ------------------------------------- INDIANA PACERS 77 37 40 48,1 CHARLOTTE HORNETS 77 36 41 46,8 DETROIT PISTONS 77 35 42 45,5 NEW YORK KNICKS 77 29 48 37,7 PHILADELPHIA 76ERS 77 28 49 36,4 ORLANDO MAGIC 77 27 50 35,1 BROOKLYN NETS 77 18 59 23,4 * - v končnici

Zahodna konferenca:

T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 77 63 14 81,8 SAN ANTONIO SPURS * 76 59 17 77,6 HOUSTON ROCKETS * 77 52 25 67,5 UTAH JAZZ * 77 47 30 61,0 LOS ANGELES CLIPPERS * 78 47 31 60,3 OKLAHOMA CITY THUND. * 76 43 33 56,6 MEMPHIS GRIZZLIES * 77 42 35 54,5 PORTLAND TRAILBLAZERS 77 38 39 49,4 ------------------------------------- DENVER NUGGETS 76 36 40 47,4 NEW ORLEANS PELICANS 77 33 44 42,9 DALLAS MAVERICKS 76 32 44 42,1 MINNESOTA TIMBERWOLVES 76 31 45 40,8 SACRAMENTO KINGS 77 30 47 39,0 LOS ANGELES LAKERS 77 22 55 28,6 PHOENIX SUNS 78 22 56 28,2 * - v končnici

Tekme 4. aprila:

PHILADELPHIA - BROOKLYN

WASHINGTON - CHARLOTTE

CLEVELAND - ORLANDO

INDIANA - TORONTO

NEW ORLEANS - DENVER

OKLAHOMA CITY - MILWAUKEE

NEW YORK - CHICAGO

SAN ANTONIO - MEMPHIS

UTAH - PORTLAND

GOLDEN STATE - MINNESOTA

SACRAMENTO - DALLAS

M. L.