Miran Pavlin

29. marec 2018 ob 08:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tudi če bi se želel izogniti kritiki, se ji ne morem. Nadaljuje se petletno obdobje prejšnjega selektorja in nisem videl korenitejših sprememb.

Predvsem sem upal, da bo več igralskih sprememb, saj sem prepričan, da ima Slovenija dovolj širok izbor kakovostnih igralcev. V tem delu me je selektor razočaral. Zmotil me je tudi neroden odnos do nekdanjega kapetana, vidno pa je, da vzdušje okoli reprezentance ni najboljše, za kar je več razlogov. Srce moštva ne deluje tako, kot bi moralo - to je zvezna vrsta. Šepa igra zadnjih zveznih igralcev in ustvarjalnih.

Nekdanji odlični slovenski reprezentant Miran Pavlin je bil zelo razočaran po porazih na prijateljskih tekmah proti Avstriji (0:3) in Belorusiji (0:2), Delo.

