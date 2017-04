Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tekaški korak mora biti prožen, elastičen, seveda pa je pri začetnikih to še nemogoče pričakovati. Foto: EPA VIDEO Tekaški korak naj bo čim... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Miran Stanovnik: Ne razmišljajte, ali ste dovolj dobri za tek

Tekaška vadba nikoli ni le vzdržljivostna vadba

14. april 2017 ob 15:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pomlad je prebudila tekače, zato se tokrat sprašujemo: kaj je pomembno pri postavljanju stopal na tla?

"Priporočamo, da je korak prožen, elastičen, ampak pri nekaterih je to zlasti na začetku težko. Takrat je bolje, da noge postavljajo bolj na zadnji del stopala. Govorimo o valjanju stopala. Ko vadeči dobi dovolj moči, ga postavimo bolj na preden del stopala, tako da tek postane prožen in elastičen," je za rubriko Minute za rekreacijo na Radiu Slovenija povedal dr. Branko Škof, ki dodaja:

"Tekaška vadba ni nikoli le vzdržljivostna vadba. Vadba mora biti kompleksna, vsebovati mora tudi vadbo za moč in za raztezanje, koordinacije. Gre torej za celostno vadbo."

Vse te nasvete je Branko Škof delil tudi vsem, ki so se v drugem aprilskem koncu tedna udeležili tekaškega tabora v Rovinju, ki ga je organiziralo akademsko atletsko društvo Slovan. Gost tabora je bil Miran Stanovnik, legenda relija Dakar. Ker je Stanovnik tudi navdušen tekač, velja upoštevati njegov nasvet:



"Ne razmišljajte, ali ste dovolj dobri in imate dovolj predispozicij za tek. Ne gre samo za tek, gre za druženje. Če se to odvija ob športni dejavnosti, ob ljudeh, ki znajo pravilno gledati na svet, toliko bolje. Če pretečeš 500 metrov, tudi dovolj. Garantiram, da je vredno poskusiti in se pridružiti takšnim ekipam oziroma taborom."

T. O., Uršula Majcen (Radio Slovenija)