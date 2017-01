Mischa Zverev šokiral številko 1, Federer Nišikorija trl pet nizov

Venus Williams v četrtfinalu

22. januar 2017 ob 07:30,

zadnji poseg: 22. januar 2017 ob 13:18

New York - MMC RTV SLO

Potem ko je v uvodnem tednu grand slama v Melbournu šokantno izpadel Novak Đoković, mora kovčke zdaj pospraviti tudi prvi igralec sveta Andy Murray.

Škot, ki je na tem turnirju kar petkrat izgubil v finalu, je moral priznati premoč 29-letnemu Nemcu Mischi Zverevu, ki je slavil zmago s 7:5, 5:7, 6:2 in 6:4.

Brat ga je opazoval iz lože

Številni strokovnjaki vidijo prihodnost tenisa v njegovem deset let mlajšem bratu Alexandru Zverevu, ki je v soboto dolgo mučil Rafaela Nadala, tokrat pa je presenečenje dneva opazoval iz lože.

Začelo se je z brejki

V prvem nizu je bil dvoboj v znamenju brejkov. Murray je dvakrat vodil s prednostjo odvzema servisa (3:1 in 5:3), a v obeh primerih je takoj sam izgubil servis. Ob koncu niza je Nemec celo nanizal štiri zaporedne igre in niz dobil s 7:5. Serija brejkov se je nadaljevala tudi v drugem nizu, v katerem je spet prevladoval Murray, in tokrat sam končnico niza dobil s 7:5.

Zverev navduševal ob mreži

Murray je v tretjem nizu povedel z 2:1, a nato zapadel v serijo slabih iger, ki so Nemcu dovolile, da je s petimi zaporednimi igrami šokantno dobil niz s 6:2. V četrtem nizu je Zverevu že v uvodni igri uspel brejk, to prednost je nato varno peljal do konca dvoboja. Nemec je navduševal z igro ob mreži, saj je v skoraj polovici točk šel k mreži, kjer je iskal svojo priložnost (65 točk od 118 poskusov).

3:2 za Federerja

Osrednji obračun dneva je potekal med Rogerjem Federerjem in Keijem Nišikorijem. Japonec je dobil prve štiri igre, a ga je Federer ujel na 5:5 in izsilil podaljšano igro. Ta je pripadla Azijcu, ki je bil boljši s 7:4. V drugem nizu je Švicarju zadoščal en sam brejk v osmi igri, niz je dobil s 6:4.

Švicar je še bolje zaigral v tretjem nizu, ko je Nišikorju prepustil eno samo igro. Ko je kazalo, da je moment povsem prešel na stran zmagovalca 17 turnirjev za grand slam, se je Nišikori vrnil in dobil četrti niz s 6:4.

V petem in odločilnem nizu je Federer hitro povedel s 3:0, četrta igra je po srditem boju in nekaj odličnih potezah pripadla Japoncu. Federer se je maščeval že v naslednji igri, v kateri je ekspresno hitro odpravil nasprotnika. Naslednji dve igri sta pripadli Japoncu. Federer pa je izkoristil že prvo zaključno žogo in se po treh urah in 24 minutah veselil zmage.

Federer je povedal, da gre za pomembno zmago v njegovi bogati karieri, ni pa pozabil pohvaliti Nikišorija za odličen odpor. Kot je povedal, je moral ob približanju Nišikorija ohraniti mirno kri, to pa mu je na koncu uspelo: "Igral je odlično tekmo, vesel sem, da sem bil del nje." Dodal je, da ko se mu je Japonec približal, je skušal ostati miren, kar mu je tudi uspelo.

35-letni Švicar se je po šestih mesecih rehabilitacije vrnil na teniška igrišča, grand slam v Melbournu pa je prva večja preizkušnja, ki bo pokazala, v kakšni formi je Fedex. Za zdaj mu gre odlično.

Moški, osmina finala, tabela:

M. ZVEREV (NEM) - MURRAY (VB/1)

7:5, 5:7, 6:2, 6:4

FEDERER (ŠVI/17) - NIŠIKORI (JAP/5)

6:7 (4), 6:4, 6:1, 4:6, 6:3



WAWRINKA (ŠVI/4) - SEPPI (ITA)

7:6 (2), 7:6 (4), 7:6 (4)

TSONGA (FRA/12) - EVANS (VB)

6:7 (4), 6:2, 6:4, 6:4

Ponedeljek:

MONFILS (FRA/6) - NADAL (ŠPA/9)

RAONIĆ (KAN/3) - BAUTISTA AGUT (ŠPA/13)

THIEM (AVT/8) - GOFFIN (BEL/11)

DIMITROV (BLG/15) - ISTOMIN (UZB)

Ženske, osmina finala, tabela:

KERBER (NEM/1) - VANDEWEGHE (ZDA)

danes

MUGURUZA (ŠPA/7) - CIRSTEA (ROM)

6:2, 6:3

V. WILLIAMS (ZDA/13) - BARTHEL (NEM)

6:3, 7:5

PAVLJUČENKOVA (RUS/24) - KUZNECOVA (RUS/8)

6:3, 6:3

Ponedeljek:

PLIŠKOVA (ČEŠ/5) - GAVRILOVA AVS/22

BRADY (ZDA) - LUČIĆ BARONI (HRV)

KONTA (VB/9) - MAKAROVA (RUS/30)

S. WILLIAMS (ZDA/2) - STRYCOVA (ČEŠ/16)

S. J.