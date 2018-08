Miškić iz Olimpije odhaja v Orenburg

Na 57 tekmah zabil osem golov

7. avgust 2018 ob 16:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hrvaški nogometaš Danijel Miškić po dveh sezonah zapušča ljubljansko Olimpijo in se seli k ruskemu Orenburgu, ki je novinec v ruski elitni ligi.

24-letni Miškić je pri Olimpiji preživel dve sezoni, odigral je 57 tekem in dosegel 8 golov. Bil je eden izmed najbolj standardnih igralcev v drugem delu lanske šampionske sezone. Ob nekaterih priložnostih je nosil tudi kapetanski trak, na kar je še posebej ponosen.

Ljubljana bo vedno moje mesto

"Rad bi se zahvalil Olimpiji in predsedniku Mandariću za dve čudoviti leti v Ljubljani. Skupaj smo doživeli ogromno lepih trenutkov in naredili nekaj velikih stvari. Dvojno krono in veliko drugih spominov bom za vedno nosil v srcu. Vedno bom velik navijač Olimpije in upam, da bom nekoč znova oblekel ta sveti dres. Rad bi se zahvalil tudi najboljšim navijačem, ki so bili ves čas naš 12. igralec. Brez njih nič ne bi bilo mogoče," je za spletno stran kluba dejal Miškić in dodal: "Ljubljana bo vedno moje mesto."

Orenburg je v prvem krogu nove sezone ruskega prvenstva izgubil v gosteh pri moskovskem Spartaku (0:1).

