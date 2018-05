Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Donovan Mitchell navdušuje že vso sezono, izjemen pa je tudi v končnici. Foto: Reuters Jamesu Hardnu so do trojnega dvojčka zmanjkali štirje skoki. Foto: Reuters Rudy Gobert se je izkazal s 15 točkami in 14 skoki, podelil pa je tudi tri blokade. Foto: Reuters Sorodne novice Kokoškov prvi Evropejec v vlogi glavnega trenerja v Ligi NBA Dodaj v

Mitchell preprečil preobrat Houstona za izenačenje Utaha

Joe Ingles zadel sedem trojk

3. maj 2018 ob 08:21

Houston - MMC RTV SLO

Košarkarji Utaha so presenetili v Houstonu. S 116:108 so ugnali najboljšo ekipo rednega dela in serijo polfinala Zahodne konference pred selitvijo v Salt Lake City v zmagah izenačili na 1:1.

Medtem ko je novica, da bo pomočnik pri Jazzih Igor Kokoškov v novi sezoni vodil Phoenix, postala uradna, je Utah odigral izjemno pomembno tekmo končnice, s čimer si je priigral odlično izhodišče pred tekmama v domači dvorani. Čeprav prvič v letošnji končnici ni dosegel 20 točk in ni bil prvi strelec svojega moštva, je bil v odločilnih trenutkih ključen znova izjemni novinec Donovan Mitchell. Izkazal se je s 17 točkami in 11 podajami. Število podaj je rekord novincev pri tej franšizi.

"Razbijal nas je. Prodiral je in iskal odprte soigralce. Učinkovit je, če dosega točke ali ne," je o Mitchellu, ki je bil na naboru lani izbran kot 13., a je zdaj eden glavnih treh kandidatov za novinca leta, povedal trener Rocketsov Mike D'Antoni. Rakete so vodile z 98:94, ko je bil poskus Mitchella po prodoru prekratek, vendar je mladenič visoko skočil in žogo silovito "zatlačil" skozi obroč, s čimer je na noge dvignil soigralce na klopi. Utah je na prvi tekmi v prvem polčasu zaostajal s kar 25 točkami, tokrat pa je prvi del odigral bistveno bolje in vmes celo vodil za 19. Toda Houston se je vrnil v igro in preobrnil izid. V tretji četrtini je povedel, še osem minut pred koncem je bil v vodstvu, vendar je sledila gostujoča serija 16:2, ki je bila odločilna.

"Na prvi tekmi smo začeli popolnoma drugače, tokrat pa so nas na neki način ujeli nepripravljene. V drugi četrtini smo ujeli ritem, a ne moremo zaostajati za 19, ne glede na to, proti komu igramo," je dejal prvi domači zvezdnik James Harden, ki je bil z 32 točkami prvi strelec tekme, soigralcem pa je podelil še 11 podaj. Houston je prvič v tej sezoni klonil pred Utahom. Pred tem je dobil vseh pet medsebojnih tekem.

"Vsakič, ko je moral Joe dvigniti raven svoje igre, je to naredil. Vedel je, da bo moral prevzeti odgovornost in zadeti nekaj metov, kar mu je znova uspelo," je trener Utaha Quin Snyder po zmagi razlagal o Jou Inglesu. Avstralec je bil s 27 točkami prvi gostujoči strelec. S sedmimi trojkami je postavil osebni rekord, potreboval pa je le devet metov.

Tretja tekma bo v Salt Lake Cityju v petek.

Zahodna konferenca, polfinale:

HOUSTON (1) - UTAH (5) 1:1

108:116 (28:36, 27:28, 30:22, 23:30)

Harden 32 (9/22 iz igre, 2/10 za tri), 11 podaj in 6 skokov, Paul 23, Capela 21 in 11 skokov, Gordon 15, Ariza in Tucker po 5, Mbah a Moute 4, Green 3; Ingles 27 (10/13 iz igre, 7/9 za tri), Mitchell (11 podaj) in Burks po 17, Gobert 15 in 14 skokov, Crowder 15 in 10 skokov, Favors 10, Exum 9, O'Neale 6.



Petek:

NEW ORLEANS (6) - GOLDEN STATE (2) 0:2

Vzhodna konferenca, polfinale, četrtek:

TORONTO (1) - CLEVELAND (4) 0:1



BOSTON (2) - PHILADELPHIA (3) 1:0

V krepkem tisku je stanje v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

Tilen Jamnik