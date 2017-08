Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 7 glasov Ocenite to novico! Nemanja Mitrović, ki se je z Olimpijo veselil naslova v sezoni 2015/16, zapušča zeleno-bele. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mitrović odhaja na severovzhod Poljske

Jagiellonia Bialystok trenutno tik pod vrhom DP-ja

28. avgust 2017 ob 17:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Branilec Nemanja Mitrović bo kariero nadaljeval na severovzhodu Poljske. Iz NK-ja Olimpija so sporočili, da je okrepil prvoligaša Jagiellonio Bialystok.

24-letni Mitrović je v Olimpijo prišel januarja 2013. V zeleno-belem je zbral 125 ligaških in pokalnih nastopov, na katerih je dosegel sedem zadetkov. Ob koncu lanske sezone je nosil kapetanski trak in dočakal tudi prvi vpoklic v člansko državno reprezentanco. To sezono je bolj malo igral, kar je tudi posledica kazni, zaradi katere je moral počivati tri tekme.

Jagiellonia Bialystok, klub s skoraj stoletno tradicijo (ustanovljen je bil leta 1920), je po sedmih krogih letošnjega državnega prvenstva na četrtem mestu, zbrala je 13 točk (štiri zmage, en remi, dva poraza) in le točko zaostaja za vodilnim Lechom Poznanjem.

