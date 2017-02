Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ema Klinec in kolegice iz reprezentance so osvojile srebro. Foto: BoBo Sorodne novice Srebro in bron za mladi slovenski skakalki Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mlade skakalke svetovne podprvakinje

Posamično Ema Klinec najboljša

3. februar 2017 ob 22:08

Park City - MMC RTV SLO

Mlade slovenske skakalke Jerneja Brecl, Katra Komar, Nika Križnar in Ema Klinec so na mladinskem svetovnem prvenstvu v Park Cityju osvojile srebrno medaljo.

Odličen rezultat slovenskih mladih skakalk se je napovedoval že skozi treninge in posamično tekmo, ko sta Križnarjeva in Klinčeva osvojili bron in srebro.

V petek sta svoje dodali še mlajši članici ekipe pod vodstvom Zorana Zupančiča. Slovenke so po prvi seriji držale drugo mesto, za vodilnimi Nemkami so zaostajale 22,9 točke. Breclova je skočila 88,0 m, Komarjeva 71,0 m, Križnarjeva 92,5 m in Klinčeva 88,5 m.

Slovenke zaostale le za Nemkami

V finalni seriji so nato Slovenke zanesljivo ubranile srebrno odličje. Breclova je z 81,0 m znova imela tretjo oceno v prvi skupini, Komarjeva je s 75,0 m ponovila 6. dosežek v drugi skupini, Križnarjeva je s 85,5 m še enkrat več preskočila vse v tretji skupini, enako kot Klinčeva, ki je v finalu ponovila 88,5 m iz prve serije. Slovenke so imele na koncu pred bronastimi Avstrijkami 60,3 točke naskoka, za prvakinjami Nemkami pa so zaostale za 38,9 točk. Če bi tekma štela za posamične rezultate, bi zmagala Klinčeva pred Križnarjevo in Nemko Agnes Reisch.

To je četrta medalja za slovenske mladinke na svetovnih prvenstvih.

