Mlade slovenske košarkarice v finalu EP-ja

Po Turčiji in Latviji izločile še Francijo

16. julij 2017 ob 08:56

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 20 let se je po zmagi nad Francijo z 81:75 po podaljšku uvrstila v finale evropskega prvenstva na Portugalskem. V finalu jo danes ob 20.45 čaka Španija.

Slovenke so proti Franciji igrale že v ponedeljek v predtekmovalni skupini in izgubile s 67:71.

Tokrat se je redni del tekme končal s 67:67. Tri minute pred koncem rednega dela je ob vodstvu Francozinj za šest točk trojko zadela Larisa Ocvirk, ki je imela glavno besedo tudi ob koncu 40. minute. Z uspešno izvedenim polaganjem 27 sekund do konca je Slovenijo približala na točko zaostanka. Nato je odlično odigrala še v obrambi in po ukradeni žogi zadela en prosti met ter izenačila. V zadnjem napadu Francozinje niso zadele in tekma se je prevesila v podaljšek.

Dodatnih pet minut je potekalo po željah Slovenk. Hitro so povedle za štiri točke, nato pa prednost suvereno ohranile do izteka 45. minute. Končni izid je s prostim metom postavila najboljša strelka Aleksandra Krošelj, ki je skupaj dosegla 22 točk. Ocvirkova je tekmo končala z dvojnim dvojčkom (15 točk in 10 skokov), Annamaria Prezelj, ki je v igro vstopila šele v drugem polčasu, pa je zbrala 14 točk.

"Glede na to, da pred in niti med tekmo nismo vedeli, ali bo lahko Annamaria Prezelj sploh zaigrala, je bila reakcija drugih košarkaric izjemna. Iz srca čestitam vsem igralkam ter mojim sodelavcem v strokovnem štabu. To je zgodovinski dan za vse slovenske ženske košarkarske klube, trenerje, športne delavce in vse slovenske košarkarice. Vsak izmed njih je prispeval svoj kamenček v mozaiku k temu zgodovinskemu uspehu," je dejal selektor Damjan Grgić.

Grgić je prejšnji mesec vodil tudi člansko reprezentanco na EP-ju v Pragi. Tedaj so na prvi tekmi Slovenke proti Franciji klonile tesno z 68:70.

V osmini finala je Slovenija z 80:65 premagala Turčijo, v četrtfinalu pa s 64:61 Latvijo.

Polfinale:

SLOVENIJA - FRANCIJA

81:75 (11:20, 19:12, 18:19, 19:16) - po podaljšku

Krošelj 22, Ocvirk 15 (10 skokov, 5 ukradenih žog), Prezelj 14, Gwashavanhu (5 skokov) in Friškovec (9 skokov) po 13, Seničar 4 (6 skokov), Jakovina, Potočnik, Ramšak, Stefanoski, Verčič, Cvijanovič.

ŠPANIJA - RUSIJA

67:55 (12:14, 26:13, 14:10, 15:18)

Za tretje mesto, danes ob 18.30:

RUSIJA - FRANCIJA

Finale, danes ob 20.45:

ŠPANIJA - SLOVENIJA

