Mlade slovenske odbojkarice v finalu SP-ja!

V polfinalu boljše od Bolgark

16. september 2017 ob 19:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca do 23 let se je uvrstila v finale svetovnega prvenstva, ki ga gosti Ljubljana. Slovenke so v polfinalu s 4:1 (-11, 10, 12, 16, 4) premagale Bolgarijo. V finalu jih čaka reprezentanca Turčije.

Pri Slovenkah so bile tokrat najbolj razpoložene Iza Mlakar z 21 točkami, Saša Planinšec s 13 in Lana Ščuka z 11.

Slovenske odbojkarice so srečanje začele zbrano in prek Ize Mlakar in Saše Planinšec prišle do prvih točk in vodstva s 6:4. Prednost so prek Tine Grudine in Eve Mori ohranjale tudi v nadaljevanju, a so jih Bolgarke, pri katerih sta bili na mreži uspešni predvsem Dancheva in Dimitrova, na 8. točki spet ujele ter z blokom Mlakarjevi povedle z 9:8. Slovenski selektor Alessandro Chiappini je zahteval prekinitev, a so si po njej Slovenke privoščile še dve napaki in zaostala (9:11). Tekmice so tudi do zaključka niza ostale v ospredju (11:13), zato se je naša klop odločila za še drugi odmor, a ta ni prinesel preobrata. Za zmago s 15:11 je slovensko obrambo prebila Paskova.

Začetek drugega niza je bil izenačen do 3:3, nato pa je Grudina z dvema zaporednima blokoma Antonino Zetovo, pri 5:3, prisilila v odmor. Lana Ščuka je po še eni dobri obrambi Maje Pahor dodala točko za najvišje vodstvo Slovenk na tekmi (6:3). Mlakarjeva je blokirala za 7:4 in napadla za 8:4. Grudini je uspel še en blok, po napaki gostij pa je prednost Slovenk narasla na 10:5. Zetova je reagirala s še enim odmorom, a so njene varovanke spet grešile, v napadu pa jih je z blokom tokrat zaustavila še Planinščeva (12:6). Sicer s posredovanjem Chiappinija, ki je pri 13:9 svoje igralke poklical na klop, je Slovenkam uspel dokaj miren zaključek niz, ki se je po asu Anite Sobočan končal pri 15:10.

Tudi prve točke tretjega niza so minile v enakem ritmu kot že v prvih dveh. Nobena ekipa si namreč ni uspela priigrati prednosti več kot za točko. Bolje so začele Slovenke, nato so bile uspešnejše Bolgarke, ki so po asu Chausheve prvič povedle za dve, s 6:4. Ko Slovenke niso izkoristile priložnosti za vodstvo s 7:6, je serija točk uspela nasprotnicam, ki so pobegnile na 9:6. Po odmoru na zahtevo Chiappinija je Ana Marija Vovk, ki je na mreži tudi tokrat zamenjala Sobočanovo, dosegla točko z napadom, še eno je prispevala Ščuka (8:9). Po točki Planinščeve, napaki Bolgark in bloku Mlakarjeve so slovenske odbojkarice prišle do vodstva z 12:11. Še en blok Mlakarjeve in napaka tekmic sta Slovenke pripeljala do zaključne žoge (14:11). Drugo je izkoristila Mlakarjeva.

Boljši uvod v četrti niz je uspel Bolgarkam, predvsem na račun neizkoriščenih napadov slovenske vrste (4:2), s sta Ščuka z napadom in Mlakarjeva z asom hitro poskrbeli za izenačenje. Uspešna zaključka Morijeve z varanjem in Grudine z napadom sta gostiteljice popeljala do vodstva s 7:6, a so si tekmice z dvema blokoma in asom spet zagotovile vodstvo (9:7). Chiappini je bil dekleta primoran poklicati na klop, a je Dimitrova vknjižila nov as za 10:7. Planinščeva je bila, ob dobrih sprejemih Sobočanove in Pahorjeve, najbolj zaslužna, da so Slovenke na 11. točki ujele tekmice. Ko je Mlakarjeva dobro napadla in še blokirala, pa so se Slovenke prebile v ospredje (13:12). Pri 14:13 je Chiappini na servis poslal Špelo Marušič, Bolgarke pa so točko dosegle z nekaj sreče. Ščuka je zaključila napad za 15:14, a so gostje z izvrstno igro v obrambi prišle do preobrata (15:16). Vodstvo je izničila Mlakarjeva, po dveh odličnih servisih Grudine in dveh močnih zaključkih Planinščeve pa so se zmage z 18:16 veselile Slovenke.

Napaka Bolgark ter blok in napad Planinščeve so botrovali vodstvu Slovenije s 3:0 na začetku petega niza. Prednost so Slovenke z dvema napadoma Ščuke in asom Sobočanove povišale na 6:1, Zetova pa je nalet Slovenk skušala prekiniti z odmorom. Sledila je napaka Paskove, Sobočanova pa je z asom prinesla točko za 8:1. Njeno delo je z napadom nadaljevala Mlakarjeva, sledil pa je še en as Sobočanove ter še ena točka Mlakarjeve (11:1). V napadu je bila dvakrat uspešna še Ščuka, ki je pri 14:4 dosegla še as za zmago Slovenije.

SVETOVNO PRVENSTVO DO 23 LET

Ljubljana, Stožice

Polfinale:

SLOVENIJA - BOLGARIJA

4:1 (-11, 10, 12, 16, 4)

TURČIJA - DOMINIKANSKA REPUBLIKA

4:3 (-11, 14, -11, -13, 7, 14, 8)

Finale ob 19.00:

SLOVENIJA - TURČIJA

Tekma za tretje mesto ob 16.00:

BOLGARIJA - DOMINIKANSKA REPUBLIKA