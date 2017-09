Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Lana Ščuka in Tina Grudina sta znova navdušili. Foto: OZS Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mlade slovenske odbojkarice zanesljivo v polfinale

V petek še proti Egiptu

14. september 2017 ob 19:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu do 23 let v Ljubljani na četrti tekmi dosegla četrto zmago. Izbranke Alessandra Chiappinija so si z zmago s 4:0 nad Tajsko zagotovile prvo mesto v skupini in uvrstitev v polfinale.

Slovenke po štirih tekmah v skupini A ostajajo neporažene, saj so tekmicam, Argentinkam, Dominikankam, Kitajkam in Tajkam oddale le en niz. V petek je na sporedu še obračun z Egiptom, ki se bo v Stožicah začel ob 20.00.

Slovenske odbojkarice so začele zelo dobro in s prodornimi napadi in protinapadi povedle z 12:4. V nadaljevanju je nekoliko popustila zbranost. Po treh zaporednih točkah nasprotnic je bil v odmor primoran Chiappini, po njem je sledil še blok tekmic za 12:8. Morijeva je niz Tajk prekinila z varanjem, Grudina je dodala as za 14:8, zmago našim pa so omogočile tekmice z novo napako (15:8).

Tajke so v drugem nizu povedle z 11:9 in si priigrale tri zaključne žoge (14:11), a sta Pahorjeva in Sobočanova z dobrimi obrambami omogočili protinapade, Planinščeva je dobro servirala, Mlakarjeva pa je bila uspešna v zaključkih za zmago s 16:14.

Odpor Tajk je bil strt, tretji in četrti niz so Slovenke dobile s 15:10.

4. krog:

SLOVENIJA - TAJSKA

4:0 (8, 14, 10, 10)

EGIPT - ARGENTINA

3:4

DOMINIKANSKA REPUBLIKA - KITAJSKA



5. KROG, petek ob 17.00:

SLOVENIJA - EGIPT



Vrstni red: Slovenija 12, Kitajska 6, Dominikanska republika 5, Egipt 4, Tajska 3, Argentina 3.

Polfinale bo v soboto, finale pa v nedeljo. Vstop na vse tekme je prost.

A. G.