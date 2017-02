Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 13 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mladen Rudonja

2. februar 2017 ob 14:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pol življenja sem povezan z Olimpijo. Tu sem preživel največ let in na zeleno-bele me vežejo res močne čustvene vezi. Zdaj prevzemam vlogo, ki je po mnenju Angležev najpomembnejša v nogometu.

Gre za odgovorno delo na poti proti visokim ciljem, ki smo si jih v klubu zadali. Moja in s tem naša prioriteta so domači fantje in fantje iz bližnje okolice.

Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Mladen Rudonja je postal vodja oglednikov pri Olimpiji, pri kateri je v svoji karieri pustil viden pečat.