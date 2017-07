Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Milan Mandarić in Mladen Rudonja Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mladen Rudonja

15. julij 2017 ob 07:00

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Ugotovili smo, da nimamo potrebne kakovosti, da bi se borili za vrh slovenske lige. Na določenih mestih moramo urediti stvari. Pripeljati si želimo še Vombergarja.

Smo vztrajni in mislim, da bomo to sklenili prihodnji teden. Težava je v tem, da je zanj izredno veliko zanimanja, v igri so zelo veliki klubi, a z njihovo lojalnostjo in našo vztrajnostjo bomo pripeljali Andreja v Slovenijo.

Z zadnjimi tremi novinci smo našli najboljše, kar je bilo v tem trenutku na tržišču.

Glavni "kadrovik" NK Olimpija Mladen Rudonja o zanimanju za Andreja Vombergarja, 22-letnega Argentinca slovenskega rodu, ki se je v zadnji sezoni izkazal v argentinski drugi ligi pri klubu Los Andes. Kot je znano, so Ljubljančani po zgodnjem izpadu iz Evrope ta teden v svoje vrste zvabili Mitcha Apaua (Westerlo), Stefana Savića (Roda Kerkrade) in Daria Čanađijo (posojen iz Rijeke).

