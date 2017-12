Mladi hokejisti osvojili tretje mesto

Izkupiček: Tri zmage in dva poraza

15. december 2017 ob 19:18

Bled - MMC RTV SLO, STA

Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let je v zadnjem krogu svetovnega prvenstva divizije I (skupina B) na Bledu s 6:1 premagala italijansko moštvo in osvojila končno tretje mesto.

Razplet prejšnjih tekem je pokazal, da petkova tekma za Slovence ni odločala o ničemer, saj Slovenija ni več mogla višje od tretjega mesta, prav tako pa ne pasti navzdol po lestvici. Izbranci selektorja Gorazda Reklja so tako lahko igrali neobremenjeno, nazadnje pa brez večjih težav dosegli tretjo zmago na SP.

Slovenci igrali neobremenjeno

Slovenci so v uvodni tretjini prišli do vodstva z dvema zadetkoma v manj kot treh minutah, ko sta v polno zadela Patrik Tišlar (17.) in Matevž Ban od številčni prednosti (19.). Nadaljevanje je bilo podobno, večji del druge tretjine izenačen, domači pa so spet udarili ob koncu, ko je odbiti plošček v mrežo pospravil Erik Svetina (39.). Italijanski gol za znižanje na 1:3 je spodbudil Slovence k še učinkovitejšemu zadnjemu delu, v katerem sta Jan Drozg (47. in 58.) in Rok Kapel (60.) potrdila visoko slovensko zmago.

V prejšnjih krogih so Slovenci dosegli dve zmagi (3:1 nad Ukrajino in 4:3 nad Litvo), klonili pa so proti Poljski s 4:5 po kazenskih strelih in Norveški z 1:5.

Slovenske barve na SP-ju na Bledu so zastopali vratar Žiga Kogovšek, Uroš Plavc in Luka Sotlar, branilci Lan Brun Rauh, Nejc Brus, Jakob Jugovic, Tine Klofutar, Gašper Korošec, Peter Pavc, Nejc Stojan, Žiga Urukalo in Nejc Voh ter napadalci Matevž Ban, Martin Bohinc, Nik Brglez, Jan Drozg, Filip Jeram, Rok Kapel, Anej Kujavec, Luka Pretnar, Patrik Rajsar, Mark Sever, Jaka Sodja, Erik Svetina, Jaka Šturm, Maj Tavčar in Patrik Tišlar.

A. V.