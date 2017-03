Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Napadalec zagrebškega Dinama Ante Čorić (desno) je načel slovensko mrežo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mladi nogometaši nemočni v Medžimurju

Gliha: Videli smo realno sliko naše reprezentance

23. marec 2017 ob 21:07

Slovenska reprezentanca do 21 let je neuspešno začela priprave na nov kvalifikacijski ciklus. V prijateljski tekmi v Nedelišću je s 3:0 izgubila proti vrstnikom iz Hrvaške.

V 33. minuti so gostitelji povedli, po predložku z leve strani igrišča je nesporazum v slovenski obrambi kaznoval Ante Ćorić. Le dve minuti zatem, po neubranljivem udarcu s 25 metrov, je Hrvaška podvojila prednost. Gola se je ob pomoči prečke razveselil Toma Bašić.

Selektorja Nenad Gračan in Primož Gliha, ki je v Nedelišću pogrešal Janeza Piška in Jona Gorenca Stankoviča, sta ob odmoru naredila nekaj menjav, pri Slovencih je v igro vstopil tudi Dejan Vokić, ki je v peti minuti nadaljevanja izvedel prosti strel z 20 metrov, vendar meril čez gol Hrvaške. Končni izid je v 77. minuti postavil Robert Murić z neubranljivim strelom v daljši kot.

"Nezadovoljen sem z dvema zadetkoma, ki sta padla po naših napakah. Hrvati so med desetimi najboljšimi reprezentancami v Evropi. Želel sem si, da igramo takšno tekmo. Zaradi tega, da se fantje spoznajo z zahtevami mednarodnega nogometa. Bilo nas je strah, kar se v športu ne sme pojavljati. Drugi zadetek Hrvatov je bil vrhunski, dejstvo pa je, da bi morali mi v igri pokazati več poguma. Kakovost taktične in tehnične izvedbe je povezana s samospoštovanjem in hrabrostjo spoprijeti se s tako močnim nasprotnikom. Rezultat se bo zapisal, videli smo realno sliko naše reprezentance," je pojasnil selektor Primož Gliha.

Slovenci bodo kvalifikacije za evropsko prvenstvo leta 2019 začeli 1. septembra, ko bodo gostili Luksemburg. Poleg obeh omenjenih reprezentanc kvalifikacijsko skupino 9 sestavljajo še Francija, Črna gora, Bolgarija in Kazahstan. Na prvenstvo se bo uvrstila le prvouvrščena ekipa, najboljše štiri drugouvrščene pa bodo igrale dodatne kvalifikacije. Italiji kot gostiteljici kvalifikacij ni potrebno igrati.

Prijateljska tekma:

HRVAŠKA - SLOVENIJA 3:0 (2:0)

Čorić 33., Bašić 35., Murić 77.

Hrvaška: Posavec, Bosec, Bočkaj, Prce, Ćaleta-Car, Šunjić, Bašić, Vlašić, Brodić, Ćorić, Fiolić. Igrali so še: Grbić, Cerovec, Katić, Balić, Knežević, Bosančić, Murić, Vojković, Mamić.

Slovenija: Sorčan, Dedić, Žužek, Paljk, Kramarič, Vrbanec, Krivičić, Repas, Badžim, Kuhar, Ožbolt. Igrali so še: Vokić, A. Pišek, Marinič, Kramer, Jugovar, Nagode.

