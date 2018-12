Slovenski hokejisti se veselijo preboja v divizijo I-A. Foto: HZS Dodaj v

Mladi risi na Poljskem osvojili prvo mesto

Jan Drozg dosegel štiri gole

14. december 2018 ob 17:31

Tychy - MMC RTV SLO

Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let je na svetovnem prvenstvu divizije 1-B na Poljskem osvojila prvo mesto in se uvrstila v višji kakovostni razred.

Slovenci so v zadnji tekmi v Tychyu s 4:1 premagali Ukrajino. Zadeli so Aljaž Predan, Jaka Šturm, Jaka Sodja in Martin Bohinc.

Pred tem je Slovenija ugnala Italijo (3:0), Japonsko (5:3), Poljsko (4:3) in Madžarsko. Ključna je bila zmaga nad Madžari s 5:4 po kazenskih strelih, potem ko so Slovenci še po 40 minutah zaostajali z 1:4.

Na SP-ju se je med slovenskimi igralci najbolj izkazal Jan Drozg s štirimi zadetki in osmimi podajami.

Na Poljskem so barve Slovenije branili vratarja Žiga Kogovšek (SIJ Acroni Jesenice) in Val Usnik (Fehervar/Mad), branilci Lan Brun Rauh, Aljoša Crnovič, Nejc Stojan, Žiga Urukalo (vsi SIJ Acroni Jesenice), Nejc Brus (SŽ olimpija), Tine Klofutar (Stavanger/Nor) in Peter Pavc (Triglav Kranj) ter napadalci Martin Bohinc (Slavija junior), Nik Brglez, Gašper Seršen, Jaka Sodja, Erik Svetina in Jaka Šturm (vsi SIJ Acroni Jesenice), Jan Drozg (Shawinigan Catarates/Kan), Rok Kapel (Landshut/Nem), Anej Kujavec, Patrik Tišlar (oba SŽ Olimpija), Aljaž Predan (Salzburg II/Avt), Mark Stražišar (Philadelphia Little flyers/ZDA), Maj Tavčar (Triglav Kranj).

A. V.