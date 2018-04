Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Slovenija je na turnirju dosegla sedem golov, po dva sta prispevala Martin Bohinc in Nace Vilfan. Foto: EPA Dodaj v

Mladi risi se selijo razred nižje

Premagali le Dance

8. april 2018 ob 19:13

Riga - MMC RTV SLO, STA

Slovenska hokejska reprezentanca do 18 let je svetovno prvenstvo divizije I (skupina A) končala na zadnjem mestu in se seli v nižji rang tekmovanja.

Mladi risi so zadnji dan turnirja v Rigi izgubili z Nemčijo z 2:8. Na turnirju so dosegli le eno zmago, s 3:2 so premagali Dansko. Izgubili so z Latvijo (1:2), Norveško (0:5), Kazahstanom (1:7) in Nemčijo. Na koncu so imeli tri točke, tako kot predzadnji Norvežani, a so zaradi poraza na medsebojni tekmi končali na zadnjem mestu in se bodo poslovili od te konkurence.

Prvo mesto in napredovanje v elitno konkurenco si je že pred zadnjim krogom zagotovila domača reprezentanca Latvije.

S. J.