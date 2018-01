Mladi Salzburžani končali zmagoviti niz Olimpije

Visoka zmaga železarjev v Celovcu

2. januar 2018 ob 18:37,

zadnji poseg: 2. januar 2018 ob 21:36

Celovec - MMC RTV SLO

Jeseniški hokejisti so hitro pozabili na sobotni poraz na derbiju s SŽ-jem Olimpijo v Podmežakli. V Celovcu so premagali drugo ekipo KAC-a s 7:2. Ljubljančanom v Salzburgu ni uspelo nadaljevati serije zmag.

S sedemnajsto zmago v 27 tekmah so slovenski prvaki obdržali stik z vodilnima ekipama Alpske lige, Ritten in Asiago sta v najboljšem položaju.

V sejemski dvorani v Celovcu je v 13. minuti zadel Luka Kalan, minuto zatem pa še Tadej Čimžar. Aleksandar Magovac je 25 sekund pred koncem uvodne tretjine povišal na 0:3.

Že po 15 sekundah druge tretjine je bil natančen še Adis Alagić. Edini zadetek ob prednosti igralca več na srečanju je dosegel Miha Brus v 25. minuti. V drugi polovici srečanja so gostitelji dvakrat ukanili Žigo Kogovška, v zadnjih desetih minutah pa sta zadela še Jaka Šturm in Žiga Urukalo. Razmerje v strelih na vrata je bilo 46:19 v korist Jesenic.

Železarje ta teden čakata še dve gostovanji. V četrtek pri mladi ekipi Salzburga, ki je Jeseničanom zadala enega izmed dveh porazov na domačem ledu, ter v soboto ob 17.30 v dvorani Tivoli proti SŽ-ju Olimpiji.

Zmaji do točke v Salzburgu

Hokejisti SŽ-ja Olimpije so v Salzburgu lovili šesto zaporedno zmago, a jim ni uspelo. Mladi rdeči biki so bili boljši po kazenskih strelih z 2:1.

Izbranci Andreja Brodnika so povedli v 5. minuti, ko je zadel Kristjan Čepon. V drugi tretjini so imeli zmaji veliko premoč (streli na vrata 9:19), vendar jim ni uspelo povišati vodstva. V zadnji tretjini so gostitelji pritisnili, Daniel Wachter je izenačil v 49. minuti. Do konca rednega dela in tudi v podaljšku sta mreži mirovali. Robert Kristan je zbral 43 obramb. Pri kazenskih strelih je odločil Nicolas Strodel.

30. krog:

KAC MLADI - SIJ ACRONI JESENICE

2:7 (0:3, 1:2, 1:2)

200; Kraus 39., Göritschnig 54.; Kalan 13., Čimžar 14., Magovac 20., Alagić 21., Brus 25., Urukalo 52., Šturm 54.



SALZBURG MLADI - SŽ OLIMPIJA

** 2:1 (0:1, 0:0, 1:0)

100; Wachter 49.; Čepon 5.

ZELL AM SEE - FELDKIRCH ** 1:2

** - po kazenskih strelih

RITTEN - FASSA 5:2

VIPITENO - ASIAGO * 5:6

* - po podaljšku

GARDENA - NEUMARKT 4:2

CORTINA - PUSTERTAL 0:4

Lestvica: * x RITTEN SPORT 29 19 5 2 3 69 ASIAGO 28 20 2 1 5 65 SIJ ACRONI JESENICE 27 17 3 2 5 59 PUSTERTAL 29 16 2 5 6 57 FELDKIRCH 28 15 3 3 7 54 SŽ OLIMPIJA 29 16 2 2 9 54 BREGENZERWALD 29 13 2 3 11 46 CORTINA 29 11 3 6 9 45 --------------------------------------- VIPITENO 29 12 2 4 11 44 ZELL AM SEE 29 11 2 2 14 39 LUSTENAU 28 10 3 2 13 38 SALZBURG MLADI 21 10 3 0 8 36 KITZBUHEL 26 8 2 4 12 32 GARDENA 29 9 1 1 18 30 NEMARKT 30 4 5 2 19 24 FASSA 28 5 1 0 22 17 KAC MLADI 28 1 0 2 25 5

* - zmaga po podaljšku oz. kaz. strelih

x - poraz po podaljšku oz. kaz. strelih

A. G.