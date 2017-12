Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Miha Brus je dosegel edini gol za Jeseničane. Foto: www.alesfevzer.com Najboljši strelec Olimpije Andrej Hebar je v tej sezoni prispeval že 14 golov in 16 podaj. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Mladi Salzburžani presenetili v Podmežakli

Zmaji gladko odpravili zadnjeuvrščene Celovčane

26. december 2017 ob 19:15,

zadnji poseg: 26. december 2017 ob 21:03

Celovec,Jesenice - MMC RTV SLO

Hokejisti v Alpski ligi imajo zelo naporen ritem med prazniki. SŽ Olimpija je v 27. krogu odnesla vse tri točke iz Celovca (1:3). Sij Acroni Jesenice so v Podmežakli izgubile proti mladi ekipi Salzburga z 1:3.



Mladi rdeči biki so se v letošnji sezoni že nekajkrat izkazali za zelo nevarne tekmece. Odigrali so precej tekem manj, saj bodo v akciji februarja, ko bo v Alpski lgi na sporedu olimpijski premor.

Številne izključitve usodne za železarje

Železarji so pred 700 gledalci povedli v 28. minuti, ko je po podaji Andreja Tavžja zadel Miha Brus. V 35. minuti je branilec Tavželj prejel 2+2 minuti kazni zaradi udarca v glavo. Pol minute zatem je moral na kazensko klop še Jaka Sodja zaradi spotikanja, Erik Svetina pa zaradi napačne menjave. Gostje so imeli skoraj štiri minute dva igralca več. Veliko prednost so znali unovčiti. Emil Quaas in Maximilian Egger sta zrežirala preobrat pred koncem druge tretjine.

V zadnji tretjini so Jeseničani pritiskali (streli na vrata 10:3), a je bil vratar Nicolas Wieser vedno na pravem mestu. Dve minuti pred koncem je Clarke Saunders zapustil vrata, Lukas Kainz pa je zatresel prazno mrežo.

Tretja zaporedna zmaga zmajev

Ljubljanski hokejisti so pred iztekom leta znova našli pravo formo. Na začetku decembra so izgubili tri tekme zapored (Bregenzerwald, Feldkirch in Jesenice), a jim je uspelo krivuljo obrniti navzgor. Prejšnjo sredo so v Tivoliju premagali Kitzbühel s 4:2, potem v gosteh Lustenau s 4:1, danes pa še najslabšo ekipo v ligi.

Mrežo KAC-a je načel Andrej Hebar ob koncu prve tretjine po podaji Mihe Zajca. Po minuti in 17 sekundah igre v drugi tretjini je drugi gol dodal Aljaž Uduč. Tudi zadnjo tretjino so zmaji začeli sijajno, že v 20. sekundi je bil natančen Maks Selan. KAC je častni gol dosegel 20 sekund pred koncem. Roberta Kristana je edini matiral Daniel Obersteiner. Razmerje v strelih na vrata je bilo 34:25 v korist Olimpije.

Do konca leta Ljubljančane čakata še dve tekmi. Najprej v četrtek doma z mlado ekipo Salzburga, v soboto pa sledi četrti letošnji derbi v Alpski ligi, slovenski obračun z Jeseničani v Podmežakli.

27. krog:

KAC MLADI - SŽ OLIMPIJA

1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

100; Obersteiner 60.; Hebar 18., Uduč 22., Selan 41.



SIJ ACRONI JESENICE - SALZBURG MLADI

1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

700; Brus 28.; Quaas 37., Egger 39., Kainz 59.



LUSTENAU - FELDKIRCH 4:2

ZELL AM SEE - BREGENZERWALD 4:8



PUSTERTAL - RITTEN ** 5:4

** po kazenskih strelih

ASIAGO - NEUMARKT 5:1



GARDENA - STERZING 3:5

CORTINA - FASSA 4:2

Lestvica * x RITTEN SPORT 26 17 4 2 3 61 ASIAGO 24 17 1 1 5 54 SIJ ACRONI JESENICE 24 15 3 2 4 53 FELDKIRCH 26 14 2 3 7 49 PUSTERTAL 26 13 2 5 6 48 SŽ OLIMPIJA 26 14 2 1 9 47 BREGENZERWALD 27 12 2 3 10 43 CORTINA 25 10 3 5 7 41 --------------------------------------- ZELL AM SEE 27 11 2 0 14 37 VIPITENO 25 10 2 3 10 37 LUSTENAU 26 10 2 2 12 36 SALZBURG MLADI 18 9 2 0 7 31 KITZBUHEL 24 7 2 4 11 29 GARDENA 25 8 1 1 15 27 NEMARKT 26 3 5 2 16 21 FASSA 24 5 1 0 18 17 KAC MLADI 25 1 0 2 22 5 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

