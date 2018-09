Mladi Slovenci dolgo pretili Hrvatom

Slovenija brez Vidmarja, Zagorca in Dimca

8. september 2018 ob 13:48,

zadnji poseg: 8. september 2018 ob 22:18

Celje - MMC RTV SLO, STA

Slovenski košarkarji so na pripravljalni tekmi v Celju izgubili s Hrvaško (75:83), ki se jim je tako oddolžila za poraz pred tremi dnevi v Varaždinu (87:86).

Slovenci so nastopili brez dveh najvišjih igralcev Gašperja Vidmarja in Saše Zagorca, ki sta na treningu oziroma prejšnji tekmi dobila udarca v koleni. Manjkal je tudi Žiga Dimec, ki ga njegovi delodajalci iz Bayreutha ne pustijo v reprezentanco.

Varovancem Rada Trifunovića so tako manjkali centimetri, o čemer priča tudi izgubljen skok (45:29). Kljub temu so z borbenostjo veliko nadoknadili.

Hrvaška največ vodila s +11

Hrvati so vodili večji del tekme v Zlatorogu, največ s +11 (47:36). Ob koncu tretje četrtine je semafor kazal 61:51. Slovenci so se nato s trojkami Gregorja Glasa, Jakoba Čebaška in Eda Murića približali le na točko zaostanka, a preobrata jim ni uspelo narediti.

18 točk Šarića, 14 Mesička

Izkušenejši Hrvati na čelu z NBA-zvezdnikoma Bojanom Bogdanovićem in Dariem Šarićem so v nadaljevanju tekmo mirno pripeljali do konca. Šarić je bil z 18 točkami prvi strelec tekme, medtem ko je za Slovenijo Blaž Mesiček dosegel 14 točk. Hrvati so tako na 33. medsebojnem srečanju zmagali še 19.

Slovenija v petek proti Latviji

Reprezentanci se bodo v nedeljo in ponedeljek priključili še igralci, ki do zdaj zaradi pravil Fibe niso smeli trenirati v državnih selekcijah. Selektor Rado Trifunović nestrpno pričakuje Anthonyja Randolpha, Vlatka Čančarja, Luko Rupnika in Jurija Macuro. Slovenija bo v petek v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo gostovala v Latviji, tri dni pozneje pa v Stožicah pričakuje Turčijo.

Rado Trifunović, selektor Slovenije: "Na teh dveh tekmah sem videl, da fantje imajo karakter, da se niso prav nič ustrašili vseh teh zvezdniških imen in visokih, močnih igralcev Hrvaške. Metali so se po tleh, borili za vsak košček igrišča in pokazali zelo veliko pozitivne energije. Zdaj se nam bodo pridružili Randolph, Čančar, Rupnik in Macura, zato se bomo morali nekaterim zahvaliti. A to ne za dolgo, saj bodo številni izmed teh novincev, ki ste jih videli, z nami znova novembra in februarja v nadaljevanju kvalifikacij. Pokazali in dokazali so, da nanje moramo računati, saj so prihodnost slovenske košarke."

Blaž Mesiček, Slovenija: "Lahko smo veseli, da smo dobili priložnost igrati proti košarkarjem takega kova. Mislim, da smo pokazali pravo energijo in da smo lahko zadovoljni z izkupičkoma na obeh tekmah. Zdaj se nam bodo pridružili še izkušenejši igralci in prepričan sem, da če bomo nadaljevali v takem slogu in s tako energijo, lahko dosežemo nekaj lepega."



Pripravljalni tekmi:

Celje:

SLOVENIJA – HRVAŠKA

75:83 (22:23, 14:18, 15:20, 24:22)

Mesiček 14, Mahkovic 13, Čebašek 11, Lapornik 9, Durnik, Murić 8, Rebec 7, Glas 5; Šarić 18, Žižić 15, Simon 12, Zubac 10, Mustapić, Stipčević in Ramljak 6, Perić 2.

Prosti meti: 11/16; 15/25

Met za dve: 14/35; 16/32

Met za tri: 12/29; 12/26

Skoki: 29; 45

Varaždin:

HRVAŠKA – SLOVENIJA

86:87 (16:18, 21:27, 24:26, 25:16)

M. L., A. V.