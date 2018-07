Mladi Slovenci v polfinalu evropskega prvenstva

V drugem polfinalu Nemci s Francozi

25. julij 2018 ob 20:59

Celje - MMC RTV SLO

Slovenska rokometna reprezentanca do 20 let je na evropskem prvenstvu v Celju s 25:21 premagala Islandijo in se uvrstila v polfinale, kjer se bo v petek pomerila s Portugalsko.

Slovenci so v Zlatorogu dvoboj s severnjaki odlično začeli in takoj prevzeli pobudo. Z goli razpoloženega krožnega napadalca Kristijana Horžena so se odlepili na 12:8, polčas pa dobili s 14:10.

Varovanci Saše Praprotnika so v drugem delu še dodali plin in povišali prednost. Trdoživi severnjaki se kljub zaostanku grizli do konca, a bliže kot na -3 niso uspeli priti.

Po štiri zadetke so za Slovenijo dosegli Horžen, Grega Ocvirk in Domen Novak.

Slovenija je nastopila brez poškodovanega kapetana Tilna Kosija, ki ga je zamenjal Gašper Horvat. V slovenskem taboru upajo, da bo Kosi še lahko pomagal moštvenim kolegom.

Slovenija bo polfinale igrala v petek ob 19.30 v Zlatorogu. V drugem polfinalu se bosta pomerili Nemčija in Francija.

ROKOMET (M)



EVROPSKO PRVENSTVO (U-20)

CELJE, 19.-29. julij



Drugi del, skupina M1

SLOVENIJA - ISLANDIJA 25:21 (14:10)

Horžen, Novak in Ocvirk po 4.



SRBIJA - NEMČIJA 20:32 (12:14)



NEMČIJA - SLOVENIJA 26:22 (9:11)

ISLANDIJA - SRBIJA 25:25 (9:12)

Vrstni red: Nemčija 5, Slovenija 4, Islandija 2, Srbija 1 točka.





POLFINALE

Petek ob 17.00:

NEMČIJA - FRANCIJA



Ob 19.30:

PORTUGALSKA - SLOVENIJA

Finale in tekma za 3. mesto v nedeljo.

A. V.