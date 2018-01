MMC-analiza: Slovenski rokometni epilog, ki pušča grenak priokus

25. januar 2018 ob 06:57,

zadnji poseg: 25. januar 2018 ob 09:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski rokometaši so na evropskem prvenstvu osvojili osmo mesto. Analizo njihovega nastopa na Hrvaškem je podal MMC-jev strokovni komentator Ognjen Backović.

"Tudi to prvenstvo je pokazalo, da smo spadali v širši krog favoritov. To smo dokazali na tekmi z Nemčijo in s suvereno zmago nad Španijo. Rezultatsko smo bili dokaj blizu tudi Dancem. Dokazali smo, da smo v svetovnem vrhu. Imeli pa smo malce smole. Menim, da so nas polfinala stale tekme z repezentancami, ki so slabše ali na isti ravni kot mi. Tu predvsem mislim na tekmo z Makedonijo. Osvojili smo osmo mesto, ki pa vsaj pri meni pušča malo grenkega priokusa," meni nekdanji slovenski reprezentant Backović,.

V tesnih končnicah proti Makedoniji, Nemčiji in Češki je Slovenija vselej potegnila krajšo. "Res je, s tem se strinjam. V prihodnosti bo treba popraviti igro v ključnih trenutkih, da obrnejo te dramatične tekme v svojo korist. Navzeti se bo treba zmagovalne miselnosti. V zaključku vseh treh tekem so se nam prikradle nepotrebne napake, ki so nas stale točk," je povedal Backović.

"Čehi so neugodna reprezentanca. Nimajo zvezdnikov, imajo pa ekipo, ki lahko vsakega preseneti, še posebej, če se razbrani vratar. Ne nazadnje so na tem turnirju premagali tudi Dance. To reprezentanco neupravičeno podcenjujemo," je povedal Backović o zadnji tekmi Slovencev na prvenstvu, ki se je končala z remijem.

"Poznalo se je neigranje Jureta Dolenca. Z njim bi bila igra drugačna," je povedal Backović, ki se strinja s kritiki, da je bilo premalo igre na krilne položaje. "Všeč mi je, da nimamo izrazitega strelca. To pomeni, da imamo veliko orožij in nasprotnik se na nas težko pripravi. Krasi nas raznovrstnost, Miha Zarabec pa je motor ekipe. Predvsem je bila uigrana naveza z Blagotinškom," je povedal Backović.

O selektorju Vujoviću: "V nasprotju s selektorjem košarkarjev Kokoškovom ima Vujović čustven način vodenja. Sugerira tako sodnikom kot igralcem že vso svojo trenersko pot. Igralci se dobro odzivajo na ta način vodenja. Če je tako, spremembe niso potrebne."

O polfinalistih: "V polfinalu sem pričakoval Hrvaško, ki pa jih je stal spodrsljaj s Švedsko v prvem krogu. Moja favorita za finale sta Francija in Danska. Španci me niso prepričali."

O Vujovićevi znameniti minuti odmora, o kritikah trenerja Šibile, uporabi videotehnologije, uvedbi tretjega sodnika in še marsičem pa več v spodnjem videoposnetku.

