Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 35 glasov Ocenite to novico! Tako so se uspeha veselili slovenski novinarji. Seveda je roke najvišje v zrak dvignil novi svetovni prvak. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

MMC ima svetovnega prvaka: Bravo, Tomaž!

Srebro za Petro Lesjak Tušek in Barbro Jermann

28. februar 2018 ob 13:33

Plovdiv - MMC RTV SLO

Slovenija ima kopico svetovnih prvakov, še nikoli pa se ni zgodilo, da bi najboljši na svetu prišel iz naših redakcijskih vrst. Led je prebit, saj je Tomaž Okorn osvojil zlato medaljo na SP-ju novinarjev v alpskem smučanju.

43-letni športni novinar MMC-ja, tudi ljubitelj borze in radijskih valov, je v zahtevnih razmerah na luknjasti progi v Pamporovem v Bolgariji pokoril vse tekmece v članski konkurenci v veleslalomu. Najbližjega zasledovalca je prehitel za sekundo in pol.

"Leta odrekanj in asketskega življenja so dala rezultat. Za zmagovitega se je izkazal tudi Massijev načrt fizičnih priprav in Kostelićeva doktrina treniranja v vseh razmerah. V tej ostri konkurenci, kjer so izjemni zlasti Italijani, ki so se zvečer zaprli v sobe in divje mazali smuči, si nisem smel privoščiti nobene napake. Uspelo je, odsmučal sem brez večjih napak, v cilju pa na semafor gledal skoraj tako odsotno kot Ester Ledecka. Lepa izkušnja ..." je v svojem slogu povedal Tomaž, na katerega so še posebej ponosni v domačem kraju v Spodnjih Palovčah nad Kamnikom, kjer že razmišljajo o sprejemu.

Za še večje veselje v slovenskem taboru sta s srebrnima medaljama poskrbeli Petra Lesjak Tušek (Večer) v članski konkurenci in Barbra Jermann (Delo - Suzy) v kategoriji superveterank.

In nagrada? Vsi dobitniki medalj so v dar prejeli kravje zvonce.

R. K.