MMC TV: Deskanje na snegu, paralelni slalom

15. marec 2017 ob 15:56

Sierra Nevada - MMC RTV SLO/STA

Po torkovi odpovedi paralelnega veleslaloma na svetovnem deskarskem prvenstvu bodo v Sierri Nevadi danes poizkušali izpeljati paralelni slalom. Prenos na MMC TV!

"Start slaloma je nižje kot štart veleslaloma, zato bodo najbrž tekmo lahko izpeljali. A vsi si želimo regularnih pogojev, v kar pa dvomim. Pri mednarodni zvezi naj se odločijo prav, zato so plačani. Samo da ne bomo spet pljuvali po njej," je dejal glavni trener slovenske reprezentance Izidor Šušteršič.

Na tekmo uvrščen le Marguč

Slovenska ekipa je bila ista, kot je bila napovedana za paralelni veleslalom, v kvalifikacijah so nastopili Rok Marguč, Tim Mastnak, Jure Hafner, Črt Ikovic, Gloria Kotnik in Iva Polanevc. Iz kvalifikacij se je v izločilne boje kot zadnjemu uspelo prebiti le Marguču. "Srečen sem in presenečen. "Tega nisem pričakoval. Potem ko sem prišel v cilj, sem se že odpisal, a sem z nekaj sreče vendarle prišel v finale. Prva vožnja mi ni uspela, druga malo bolj, vse še ni, kot bi si želel, a zdaj je vse mogoče," je dejal Marguč.

V osmini finala se bo pomeril z Avstrijcem Benjaminom Karlom, zmagovalcem kvalifikacij.

