Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Petra Vlhova je dobila uvodni slalom sezone. Foto: Reuters Dodaj v

MMC TV: Ženski slalom v Killingtonu

Na štartu štiri Slovenke

26. november 2017 ob 15:59

Killington - MMC RTV SLO

Ob 16. uri se je v Killingtonu začel ženski slalom za svetovni pokal. Na tekmi bodo nastopile tudi štiri Slovenke.

Po sobotnem veleslalomu, ki ga je suvereno dobila Nemka Viktoria Rebensburg, je danes napočil čas še za slalomistke. Med njimi so tudi štiri Slovenke, najvišjo štartno številko (12) ima Ana Bucik, ki se včeraj ni dokopala do točk. Maruša Ferk ima štartno številko 28, Meta Hrovat 52, Tina Robnik pa 62.

Prvi slalom letošnje sezone je dobila Slovakinja Petra Vlhova pred Američanko Mikaelo Shiffrin in Švicarko Wendy Holdener.

Štartna lista: 1 F. HANSDOTTER ŠVE 2 P. VLHOVA SLK 3 B. SCHILD AVT 4 N. HAVER LÖSETH NOR 5 M. SHIFFRIN ZDA 6 W. HOLDENER ŠVI 7 E. WIKSTRÖM ŠVE 8 M. GISIN ŠVI 9 K. TRUPPE AVT 10 C. GEIGER NEM 11 L. DÜRR NEM 12 A. BUCIK SLO 13 C. COSTAZZA ITA 14 M. MEILLARD ŠVI 28 M. FERK SLO 52 M. HROVAT SLO 62 T. ROBNIK SLO

M. L.