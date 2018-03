Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 24 glasov Ocenite to novico! Boštjan Reberšak je bil gost Slavka Jeriča. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

MMCanaliza: Janus si ne zasluži, da o odstavitvi izve od novinarjev

O sezoni in obdobju Gorana Janusa

26. marec 2018 ob 06:44

zadnji poseg: 26. marec 2018 ob 13:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po nedeljskem zaključku sezone je bilo v Planici pestro. Goran Janus je od novinarjev izvedel, da se piše odstavitvena izjava. Trenerja so napadli tudi skakalci. Več v MMCanalizi z Boštjanom Reberšakom.

Ogromno prahu je v nedeljskih popoldanskih urah v Planici dvignila izjava predsednika odbora za skoke Ljuba Jasniča, ki je namignil, da je Janus že nekdanji. Način, kako se je to zgodilo, je naletel na neodobravanje javnosti. Dolgoletni novinar Vala 202 in spremljevalec vseh skakalnih dogajanj Reberšak meni, da bi moral biti Janus deležen večjega spoštovanja.

Jasno je bilo, da bo Janus do konca sezone

"Stvar ima precejšnje korenine. O tem se je razpravljalo že ob koncu prejšnje sezone in prišlo v ospredje na začetku letošnje, ko se ni začelo po željah. Potem je to potihnilo, pa na zaradi medalje na poletih, ampak ker je bilo praktično vsem jasno, da bo Janus tu do konca olimpijskega ciklusa in da bodo potem menjave. Kako se je to izpeljalo v Planici, je bilo popolnoma narobe. Sam sem to izpostavil že v prenosu in pozneje v komentarjih. Človek, kot je Goran Janus, si ne zasluži, da to izve od novinarjev, da ga lovijo po medijski vasi," pravi Reberšak.

Spoštovanje je vzajemno

"Hkrati si morda ustvarjamo napačno mnenje, da Ljubo Jasnič kot predsednik odbora za smučarske skoke nima pravega odnosa do Janusa. Onadva gradita čvrst in pravilen odnos, ki sta ga gradila vseh sedem let. Spoštovanje je vzajemno, ampak nerodnost je bila tako velika, da je izpadlo vse popolnoma neprimerno. Ob tem bi dodal, da je bila v tem pogledu reprezentanca najbolj podhranjena. Tudi v času največjih uspehov Petra Prevca ni bilo z njim ves čas človeka, ki bi ga usmerjal, ki bi mu pomagal. Morda se v tej celoviti prenovi obeta tudi priložnost za človeka, ki bo skrbel za vse to," meni Reberšak.

Ni pričakoval pranja umazanega perila

Še pred izjavo Ljuba Jasniča so spregovorili nekateri skakalci, na primer Robi Kranjec, ki meni, da ga Janus ni dovolj spoštoval. In potem tudi Peter Prevc, ki je po tekmovanju povedal, da je čas za spremembe. Reberšak pranja umazanega perila ni pričakoval: "Mene to zelo, zelo preseneča. Prav je, da se pove, ampak obstaja način. Kar je v garderobi, mora ostati v garderobi. Najlažje je dokončati delo, ko je nekdo na tleh. Ni primeren čas za kaj takega. Bila so morda obdobja, ko bi se tak glas lahko slišal pravočasno, ko bi se lahko kaj spremenilo. Zdaj pa ni bil pravi čas za to. Fantje je prav, da povejo svoje mnenje, ampak najbrž se spomnijo, kakšno je bilo to mnenje pred petimi leti, tremi leti, dvema letoma ... Če ne spoštuješ preteklosti in svojih dosežkov, ne spoštuješ niti samega sebe. Vsi ti fantje, tudi Robi in Peter, so bili pred leti zadovoljni z njim in tudi na svetovnem vrhu."

Vabljeni k ogledu pogovora

Reberšak se ni hotel opredeliti do imen za novega trenerja. Pravi, da za to ni poklican, je pa spregovoril nekaj besed o morda glavnem kandidatu za Janusovega naslednika Gorazdu Bertonclju. Več o tem in podrobni analizi celotne sezone smučarskih skokov pa v pogovoru Slavka Jeriča in Boštjana Reberšaka na spodnji povezavi.

