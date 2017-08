#MMCdebata: "Neverjetno, kaj zmorejo domžalski fantje in trener Rožman"

66. MMC-debata po velikih uspehih slovenskega klubskega nogometa

5. avgust 2017 ob 07:00

Ljubljana,Rejkyavik - MMC RTV SLO

"Bravo rumeni! In bravo Rožman, takšne ljudi rabimo v slovenskem nogometu," je bil le eden izmed številnih komentarjev MMC-jevih bralcev na uvrstitev Domžal v 4. predkrog Evropske lige.

Ta teden sta za veselje slovenskih nogometnih sladokuscev poskrbela Maribor in Domžale. Prvi si je zagotovil Evropsko ligo in bo zaigral v dodatnih kvalifikacijah za Ligo prvakov, v katerih bo moral 'preskočiti' še Hapoel Be'er Šivo, drugi pa so z zmago nad Freiburgom napredovali v zadnji krog kvalifikacij za Evropsko ligo, kjer jih čakata obračuna z nekdanjim evropskim prvakom Marseillom.

Mariborčani so si Evropsko ligo zagotovili na Islandiji, kjer so dobili tudi povratno tekmo 3. predkroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Obe tekmi so vijoličasti dobili z minimalnim izidom (1:0), obakrat je mrežo zatresel legendarni kapetan ekipe Marcos Tavares. Tokrat je v Rejkyaviku zadel v sodnikovem dodatku drugega polčasa, ko je ekipa Darka Milaniča uspešno izvedla protinapad. Aktualni državni prvaki upajo, da se bodo tretjič v zgodovini uvrstili v skupinski del Lige prvakov. To jim je pred tem uspelo v sezonah 1999/2000 in 2014/15.

Slavje pred 5.100 gledalci

Za pravo senzacijo so nato v četrtek poskrbeli Domžalčani, ki so v Stožicah z 2:0 premagali Freiburg in s skupnim izidom 2:1 napredovali v naslednji krog, kjer jih čakata obračuna z Marseillom. Domžalčani so v Evropi dobili že šest zaporednih domačih evropskih tekem, s tokratno odmevno zmago pa so izločili sedmouvrščeno ekipo Bundeslige. Pred 5.100 gledalci (vsaj 800 je bilo nemških) so poskrbeli za eno največjih presenečenj letošnjih evropskih tekmovanj. Varovanci Simona Rožmana so zadetka dosegli na začetku drugega polčasa. Zadela sta Senijad Ibričić (zaostanek s prve tekme je izničil po natančnem strelu z enajstmetrovke) in Lovro Bizjak.

Rožman: Fantastični smo bili na igrišču

"Verjeli smo v senzacijo. Že na prvi tekmi sem dobil občutek, da smo blizu. Potrebovali smo neko presenečenje, morali smo narediti nekaj drugače. Potrebovali smo večer, ko se morajo vse stvari uskladiti. Odločil sem se za zelo tvegano potezo, saj sem spremenil sistem igre. Maksimalno smo zadeli, saj oni niso bili pripravljeni na tak sistem. Imeli so ogromno težav. Fantastični smo bili na igrišču. Tekma je potekala po naših željah. Vseskozi smo imeli vse pod nadzorom in tudi brzdali smo svoja čustva. To je bila prvovrstna senzacija. Res dobro promoviramo slovenski nogomet, treba se je zavedati, o kakšnih številkah govorimo pri našem tekmecu. To je za Domžale izjemna zgodba," je na novinarski konferenci razlagal trener Domžal Simon Rožman.

Mitja Lisjak