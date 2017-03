#MMCdebata: "Pojedla, prežvečila in izpljunila. Poklon, Ilka, čestitke!"

52. MMC-debata o izjemni sezoni Ilke Štuhec

18. marec 2017 ob 06:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Ko je Tina zmagovala, sem bil vesel in ponosen, pri Ilkinih uspehih so ti občutki še bistveno bolj intenzivni," je bil le eden od številnih odzivov MMC-jevih bralcev na nadvse uspešno sezono Ilke Štuhec.

Ta teden je bil v znamenju najboljše slovenske alpske smučarke v tem trenutku, Ilke Štuhec. Vselej nasmejana Štajerka je letos zasijala v polnem sijaju, presenetila je tako rekoč vse, že na začetku sezone je pokazala odlično formo, ki jo je nato le še stopnjevala in sezono zaključila na vrhu.

#MMCdebata

MMC-debata je rubrika, v kateri na MMC-ju vsak teden izpostavljamo najodmevnejše komentarje uporabnikov našega portala.



Po upokojitvi Tine Maze je marsikdo pričakoval zaton slovenskega alpskega smučanja, a Štuhčeva je dokazala, da se za prihodnost slovenskega alpskega smučanja – vsaj zaenkrat – ni treba bati: osvojila je dva mala kristalna globusa, tretji pa se ji je izmuznil za pičlih 35 stotink sekunde.

Zmaga v seštevku kraljeve discipline!

26-letnica, ki je že pred časom osvojila mali kristalni globus za zmago v seštevku za superkombinacijo, je v sredo dvignila še kristal za zmago v smukaškem seštevku. S tem je postala komaj sedma smučarka v zgodovini, ki je v istem letu, ko je postala svetovna prvakinja, osvojila še smukaški seštevek v svetovnem pokalu. Pred njo je isti dosežek uspel šestim smukačicam, in sicer Olgi Pall leta 1968, Annemarie Moser-Pröll v letih 1974 in 1978, Michaeli Figini leta 1985, Picabo Street leta 1996, Renate Götschl leta 1999 in Lindsey Vonn leta 2009. S sedmo zmago v karieri se je 26-letnica na večni slovenski lestvici po številu zmag izenačila z Matejo Svet. Več zmag sta v 50-letni zgodovini alpskega smučanja za svetovni pokal dosegla le Bojan Križaj (8) in Mazejeva (26).

Za trojček globusov zmanjkalo pet točk

Sledil je četrtkov boj za zmago v superveleslalomskem seštevku. Tekmo je Štuhčeva začela kot vodilna v seštevku, a tokrat je morala priznati premoč Tini Weirather, ki je bila 35 stotink sekunde hitrejša in ji je na koncu za pet točk izmaknila kristalni globus. "Zagotovo bi se dalo kakšen del odsmučati še malo boljše, ampak nimam si sploh kaj za očitati. Drugo mesto je super in mislim, da teh pet točk ni bilo izgubljenih danes, ker je bila sezona dolga, naporna in se čisto vedno ni tako dobro izteklo," je po tekmi dejala slovenska junakinja letošnje zime.

Mi. Li.