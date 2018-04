#MMCdebata: "Predlagam, da se nagradi tudi navijače"

95. MMC-debata o denarnih nagradah košarkarskim evropskim prvakom

14. april 2018 ob 07:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Za denar se igra v klubu. Za državni dres pa se igra zaradi srca, ponosa in pripadnosti," je le eden izmed številnih komentarjev MMC-jevih uporabnikov na temo denarnih nagrad evropskim košarkarskim prvakom.

Zgodba evropskih košarkarskih prvakov in denarne nagrade za njihov uspeh je prišla tako daleč, da reprezentanti izgubljajo potrpljenje, saj pol leta po osvojitvi zlate medalje v Carigradu še niso dobili vsaj simbolnega finančnega zadoščenja.

Košarkarska zveza je po septembrskem sklepu vlade prejela 67.000 evrov od države, dodatno pa še 7.500 evrov od Bloudkovih priznanj. Skupaj z nagrado Olimpijskega komiteja Slovenije v znesku 15.000 evrov je tako po besedah generalnega sekretarja Raša Nesteroviča od države in OKS-ja prejela okoli 90.000 evrov.

Cerar: Vlada je namenila dodatnih 50 tisoč evrov

Miro Cerar se je odzval na zapise v medijih, da država ni znala primerno nagraditi zlate kolajne na EP-ju 2017. Ponovil je, da je država povišala nagrado za dosežek z izrednim dodatkom in da je na sestanku s predstavniki KZS-ja obljubil spremembo zakonodaje za nagrajevanje vrhunskih športnikov. "Zavedam se, da so športni uspehi uspešen promotor države ter da je šport pomemben gradnik zdravja celotne družbe. S tem namenom imamo sprejeta pravila, ki za vse športe enakovredno določajo višino izplačila nagrade za dosežen športni uspeh. Po teh pravilih je nagrada za zlato medaljo na evropskem prvenstvu v košarki 17.080 evrov. Glede na izjemen uspeh je vlada s posebnim sklepom Košarkarski zvezi Slovenije namenila za nagrade še dodatnih 50.000 evrov," je zapisal Cerar. Odnos do košarkarjev je Slovenija po Cerarjevem mnenju pokazala tudi s podelitvijo Bloudkovih priznanj za vrhunski športni dosežek.

Košarkarji nezadovoljni s Cerarjevim pismom

Zlati košarkarji so bili razočarani nad pismom, ki so ga prejeli od Cerarja. V pismu, pravijo košarkarji, je zapisanih kar nekaj neresnic, v oči pa bode podatek o višini pokojnine, ki jim pripada kot dobitnikom Bloudkovih priznanj. Trditev, da naj bi vsak prejel 1.500 evrov mesečne pokojnine, je po njihovem mnenju napačna. "Iskreno ne gre za denar, kljub temu da je naše mišljenje, da je to žalostno, koliko denarja so nam namenili. Ta denar nikomur od nas ne spremeni življenja, je pa marsikomu dobrodošel. Najbolj pa boli to, da smo bili pozabljeni s strani g. Mira Cerarja," je na Twitterju zapisal Luka Dončić. Košarkarji sicer razmišljajo, da bi denarno nagrado z EP-ja zaradi davčnih razlogov namenili v dobrodelne namene.

Mitja Lisjak