#MMCdebata: "S tako igro ni ovire do zlata!"

72. MMC-debata po uvrstitvi slovenskih košarkarjev v finale EuroBasketa

16. september 2017 ob 06:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Kokoškov še ni izgubil uradne tekme na slovenski klopi, naj tako ostane še v nedeljo," je bil le eden izmed številnih odzivov MMC-jevih bralcev na uvrstitev slovenskih košarkarjev v finale evropskega prvenstva v Carigradu.

Slovenski košarkarji so bili v tem tednu z naskokom glavna tema na MMC-jevem portalu. Pravzaprav že od začetka letošnjega evropskega prvenstva navdušujejo športne sladkokusce, jih razvajajo z dih jemajočimi predstavami na parketu, vrhunec so dosegli z izjemnima zmagama nad Latvijo v četrt- in Španijo v polfinalu. A najboljše še prihaja - nedeljski finale.

Španci, aktualni evropski prvaki, so bili v četrtek zvečer favorit v obračunu z varovanci Igorja Kokoškova, a so jim ti pripravili presenečenje. S čvrsto igro v obrambi, predvsem pa učinkovitimi napadi so strli 'furio' in se prvič v zgodovini uvrstili v veliki finale velikega tekmovanja.

Španci vodili le z 2:0

Že v prvi četrtini so Slovenci Špancem nasuli kar 25 točk, Slovenci pa so ritem vzpostavili s tremi trojkami, ki so jih zadeli Anthony Randolph, Jaka Blažič in Goran Dragić. Dragić se v uvodu tekme ni razigral, kot bi si želel, so bili pa zato razigrani njegovi soigralci, še posebej Gašper Vidmar, ki je pod košem jasno dokazal, da se ne boji bratov Gasol, Pauja in Marca. Španci so na tekmi vodili le enkrat - na začetku z 0:2, nato pa so pobudo prevzeli Slovenci in vodstva do konca niso izpustili več iz rok. Najvišja prednost je znašala 21 točk (83:62 in 88:67), tekmo so dobili s +20 (92:72).

Dragić: To so sanje vsakega športnika

"Zelo sem vesel. To je vrhunec moje kariere. Bil sem eden tistih, ki so pred prvenstvom napovedali medaljo, in sanje so se mi uresničile. Moram vse skupaj še malo prespati, mislim, da se bomo šele jutri zavedali, kaj smo dosegli. Tudi ko smo po tekmi prišli v slačilnico, smo se kar gledali in se sploh nismo znali veseliti," je po tekmi dejal kapetan Dragić, ob Randolphu s 15 točkami najboljši slovenski strelec. Sklenil je: "To so res sanje vsakega športnika. Celo življenje treniraš po dvakrat na dan, si zvijaš gležnje, kolena, imaš modrice po celem telesu, na koncu pa doživiš tisto, kar si želel celo kariero." Slovenija bo v nedeljo zvečer za naslov prvaka stare celine igrala s Srbijo.

Mitja Lisjak