MMCživo: Navijači preplavili Brnik in Kongresni trg

Ob 18.45 pristanek na Brniku

18. september 2017 ob 07:51,

zadnji poseg: 18. september 2017 ob 18:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski košarkarji se po veličastnem naslovu evropskega prvaka danes vračajo v domovino. Vsak njihov korak od pristanka letala boste po 18. uri spremljali v neposrednem prenosu na MMC TV.

Zgodovinski dan smo na MMC-ju pospremili v obliki MMCživo, enako bomo to storili tudi danes, ko boste v tej novici lahko spremljali številne odzive in vtise po največjem uspehu slovenskega ekipnega športa. Bogate vsebine lahko spremljate tudi na frekvencah Vala 202 in TV Slovenija.