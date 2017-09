Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 119 glasov Ocenite to novico! Nov sprejem na Kongresnem trgu. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

MMCživo: Vrnitev zlatih fantov v sliki in besedi

Na Kongresnem trgu se je zbralo 20.000 ljudi

18. september 2017 ob 07:51,

zadnji poseg: 18. september 2017 ob 23:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski košarkarji so se po veličastnem naslovu evropskega prvaka vrnili v domovino. Spremljali smo vsak njihov korak.

Zgodovinski dan smo na MMC-ju pospremili v obliki MMCživo, enako bomo to storili tudi danes, ko boste v tej novici lahko spremljali številne odzive in vtise po največjem uspehu slovenskega ekipnega športa. Bogate vsebine lahko spremljate tudi na frekvencah Vala 202 in TV Slovenija.

Spremljajte dogajanje tudi na časovnici Facebook RTVSLO.si - Šport.

S. J.