MMCživo: Zgodovinski dan, okronan z zlatom, v sliki in besedi

MVP evropskega prvenstva 2017 je Goran Dragić

17. september 2017 ob 06:32,

zadnji poseg: 18. september 2017 ob 01:25

Carigrad - MMC RTV SLO

Konec je dolgih let frustracij in spraševanj, kako so lahko slovenski košarkarji zapravili medaljo. Zdaj jo imajo - in to zlato. Medaljo proslavljajo tako v Carigradu kot v Sloveniji.



Spodaj smo v sliki in besedi ovekovečili zgodovinski dan za slovenski šport. Analize, statistike, vzdušje navijačev in seveda podroben potek tekme, ki je Slovenijo zapisala v zgodovino evropske košarke ... Vse to najdete spodaj.

S. J.