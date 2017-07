Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Sacha Modolo je imel največ moči v šprintu. Foto: Reuters Danny van Poppel je prevzel rumeno majico, ki jo je le en dan nosil Peter Sagan. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Modolo dobil šprint, van Poppel v rumeni majici

Najboljši Slovenec Mohorič na 19. mestu

30. julij 2017 ob 17:11

Katovice - MMC RTV SLO

Sacha Modolo je v šprintu dobil drugo etapo Dirke po Poljski. Kolesar ekipe Emirates je po 142 km med krajema Tarnowskie Gory in Katovice ugnal Nizozemca Dannyja van Poppla, ki zdaj skupno vodi.

Vodilni po prvi etapi, Peter Sagan (Bora Hansgrohe), je bil danes osmi. V skupni razvrstitvi ima enak čas kot van Poppel in Modolo.

Martijn Keizer, Joonas Henttala, Adrian Kurek in Kamil Gradek so skušali s pobegom. Najdlje je vztrajal Kurek, ki pa je bil ujet 17 km pred ciljem. Ekipi Orica Scott in Bora Hansgrohe sta poskrbeli, da je prišla glavnina skupaj.

Od Slovencev je bil tokrat najvišje Matej Mohorič (Emirates) na 19. mestu, Simon Špilak (Katjuša) je bil 43., Kristijan Koren (Cannondale-Drapac) 82. Skupno je med Slovenci najvišje Mohorič na 32. mestu z desetimi sekundami zaostanka.

2. etapa, Tarnowskie Gory-Katovice, 142 km: 1. S. MODOLO ITA 3:15:21 2. D. VAN POPPEL NIZ 3. M. WALSCHEID NEM vsi 4. B. VAN POPPEL NIZ 5. Y. REGUIGUI ALŽ 6. T. VAN ASBROECK BEL isti 7. N. BONIFAZIO ITA 8. P. SAGAN SLK 9. R. MINALI ITA čas 10. N. HAAS AVS ... 19. M. MOHORIČ SLO 43. S. ŠPILAK SLO 82. K. KOREN SLO 121. J. TRATNIK SLO +1:06 122. D. NOVAK SLO isti čas 127. L. MEZGEC SLO 1:37

Skupni vrstni red po 2. etapi: 1. D. VAN POPPEL NIZ 6:11:27 2. P. SAGAN SLK isti 3. S. MODOLO ITA čas 4. C. EWAN AVS +0:04 5. M. WALSCHEID NEM 0:06 6. K. GRADEK POL 0:07 7. N. HAAS AVS 0:09 8. W. POELS NIZ isti čas 9. N. BONIFAZIO ITA 0:10 10. B. VAN POPPEL NIZ vsi ... 32. M. MOHORIČ SLO isti 45. S. ŠPILAK SLO 71. K. KOREN SLO čas 115. D. NOVAK SLO 1:16 116. J. TRATNIK SLO isti čas 133. L. MEZGEC SLO 2:56

