Modrić Ronaldo in Salah kandidati tudi za Fifinega igralca leta

Prvič po letu 2006 med finalisti ni Messija

3. september 2018 ob 16:03

London - MMC RTV SLO

Fifa je objavila tri finaliste v izboru za najboljšega nogometaša leta. Kandidati so Luka Modrić, Cristiano Ronaldo in Mohamed Salah, odločitev pa bo znana 24. septembra.

Zmagovalca bodo izbirali selektorji in kapetani reprezentanc, novinarji in navijači. Vsak od njih bo prispeval četrtino glasov. Hrvaški, egiptovski in portugalski zvezdniki so bili tudi trije kandidati za najboljšega evropskega nogometaša leta. Uefino nagrado je prvič nato prejel Modrić, ki je z Real Madridom osvojil Ligo prvakov, s Hrvaško pa je bil na svetovnem prvenstvu v Rusiji v finalu. 32-letni vezist je bil izbran za najboljšega igralca mundiala.

Salah je blestel v dresu Liverpoola, za katerega je v vseh tekmovanjih dosegel 44 golov. Z redsi je nastopil v finalu Lige prvakov, kjer je bil torej boljši Real Madrid, za katerega je v lanski sezoni igral tudi Cristiano Ronaldo, ki je nagrado prejel v zadnjih dveh letih.

Ronaldo je 11. nominiran za najboljšega Fifinega igralca leta. Od 2007 je bil vedno med trojico z izjemo leta 2010, ko je bila izbrana Barcelonina naveza Lionel Messi – Andres Iniesta – Xavi. Messija prvič po letu 2006 ni med najboljšo trojico, čeprav je lani z Barco osvojil dvojno domačo krono in s 34 goli v La ligi prejel tudi zlato kopačko za najboljšega strelca v Evropi, v vseh tekmovanjih pa je zabil 45 zadetkov.

Dalić, Deschamps ali Zidane?

Kandidati za najboljšega trenerja so Zlatko Dalić, ki je s Hrvaško osvojil naslov svetovnega podprvaka, Dider Deschamps, ki je Francijo popeljal do slavja na mundialu, in Zinedine Zidane, ki je z Real Madridom slavil v Ligi prvakov. Za nagrado za najboljšo nogometašico se bodo borile Norvežanka Ada Hegerberg, Nemka Dzsenifer Marozsan in Brazilka Marta.

Finalisti za najboljšega vratarja so Belgijec Thibaut Courtois, Francoz Hugo Lloris in Danec Kasper Schmeichel, za najboljšega trenerja med ženskimi ekipami Francoz Reynald Pedros, Japonka Asako Takakura in Nizozemka Sarina Wiegman.

Kandidati, da prejmejo Puskasovo nagrado za gol leta, so Gareth Bale, Denis Čerišev, Lazaros Christodoulopoulos, Cristiano Ronaldo, Giorgian De Arrascaeta, Riley McGree, Lionel Messi, Benjamin Pavard, Ricardo Quaresma in Mohamed Salah, finalisti za najboljše navijače pa so Čilenec Sebastian Carrera, navijači Japonske in Senegala ter navijači Peruja.

T. J.