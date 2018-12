Modrić z zlato žogo zaokrožil sanjsko leto

Kylian Mbappe je bil izbran za najboljšega nogometaša do 21 let. Foto: Reuters

Mbappe najboljši nogometaš do 21. leta

3. december 2018 ob 21:00,

Pariz - MMC RTV SLO

Luka Modrić je v Parizu prejel zlato žogo, nagrado za najboljšega nogometaša leta, ki jo izročajo že vse od leta 1956. Med 30 nominiranci je bil tudi slovenski vratar Jan Oblak, ki je v izboru končal na 25. mestu.

33-letni vezist madridskega Reala je letos prejel tudi nagradi za najboljšega nogometaša svetovnega prvenstva v Rusiji in za najboljšega po izboru Fife.

"To je prav poseben občutek. Težko najdem besede v tem trenutku. Zahvaliti se moram vsem soigralcem in trenerjem. Že vse od rojstva sem želel igrati za velik klub. Kar težko se je zavedati, da sem v družbi tako slavnih nogometašev s to nagrado. Letošnje leto je bilo kot iz sanj," je pojasnil Modrić, ki je poudaril, da je bila ključna druga sezona v Tottenhamu, ko je bil trener Harry Redknapp.

Ronaldo zaostal za skoraj 300 točk

Modrić je bil na koncu prepričljivo najboljši, zbral je 753 točk. Na drugem mestu je bil Cristiano Ronaldo s 476 točkami, tretji je bil Antoine Griezmann s 414 točkami, četrti pa Kylian Mbappe s 347 točkami. Lionel Messi je tokrat zasedel šele peto mesto.

Konec vladavine Messija in Ronalda

Modrić je postal prvi Hrvat s to nagrado, ob tem pa je prekinil desetletje dolgo prevlado Messija in Ronalda, ki sta si od leta 2007, ko jo je dobil Brazilec Kaka, razdelila vsak po pet zlatih žog.

Oblak si je delil 25. mesto

Med 30 nominiranci za najprestižnejšo posamično nagrado v svetu nogometa je bil drugo leto zapored Oblak. To je izmed Slovencev uspelo še Zlatku Zahoviču v letih 1999 in 2000. Vratar madridskega Atletica je zasedel 25. mesto, ki si ga je delil z vratarjem Liverpoola Alissonom Beckerjem in napadalcem Juventusa Mariem Mandžukićem.

Hegerbergova najboljša nogometašica

Premierno zlato žogo za najboljšo nogometašico je dobila Norvežanka Ada Hegerberg. Prejemnik zlate žoge za najboljšega mladega nogometaša do 21 let – tudi to so podelili prvič – je postal Francoz Mbappe.