Mohorič dobil še Dirko po Nemčiji!

Nov uspeh 23-letnega kolesarja

26. avgust 2018 ob 17:05

Po Dirki po Beneluksu oziroma BinckBank Touru je slovenski kolesar Matej Mohorič zmagal še v skupnem seštevku Dirke po Nemčiji!

V skupnem seštevku je imel pred zadnjo etapo, ki jo je sicer dobil domačin Nils Politt, šest sekund naskoka pred najbližjim zasledovalcem. Prednost je uspešno zadržal, ciljni šprint zadnje etape v Stuttgartu je sklenil v času zmagovalca na drugem mestu. Tretji je bil Italijan Damiano Caruso.

Dirko je Mohorič sklenil na vrhu skupnega seštevka, pred Polittom je imel šest sekund prednosti, še enkrat več sekund naskoka je imel pred Nemcem Maximilianom Schachmannom.

Izjemni slovenski kolesar je nasledil zadnjega zmagovalca Dirke po Nemčiji leta 2008, Nemca Linusa Gerdemanna. Dirko po Nemčiji so prvič izvedli leta 1911, nazadnje leta 2008, nato pa so jo zaradi številnih dopinških afer ukinili za deset let.

Na koncu dovolj moči za ciljni šprint

Peloton je približno 17 kilometrov pred ciljem ujel ubežnika, Belorusa Vasilija Kirjenka in Francoza Remija Cavagnaja. Z napadom sta poskusila tudi Nemec Jasha Sütterling in Belgijec Jan Bakelants, a brez uspeha. Mohoriču v zaključku etape sicer ni kazalo dobro, približno šest kilometrov pred ciljem je za ubežniško skupino, v kateri sta bila tudi Schachmann in Nizozemec Tom Dumoulin, zaostajal za 16 sekund, a je zbral dovolj moči, ujel kolesarje pred seboj in ciljni šprint končal le za Polittom. Zmagovalec letošnje Dirke po Franciji, Britanec Geraint Thomas, je Dirko po Nemčiji sklenil na 45. mestu, skoraj pet minut za Mohoričem. Dumoulin, drugi v skupnem seštevku letošnje francoske pentlje, je za Slovencem zaostal za 16 sekund.

Dirka po Nemčiji, 4. etapa

Lorsch-Stuttgart, 207 km: 1. N. POLITT NEM 4:49:20 2. M. MOHORIČ SLO vsi 3. D. CARUSO ITA isti 4. N. VAN DER LIJKE NIZ 5. R. JANSE RENSBURG JAR čas ...

Skupni vrstni red po 4. etapi: 1. M. MOHORIČ SLO 17:27:10 2. N. POLITT NEM +0:06 3. M. SCHACHMANN NEM 0:12

