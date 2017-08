Mohorič ima delovnik že zapolnjen z intervjuji

Froome sporočil, da ga mika kronometer v Bergnu

29. avgust 2017 ob 12:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Matej Mohorič po dnevu premora že razmišlja o današnji etapi Vuelte, ki mu pred ciljem ponuja novo priložnost za "žuželko". Froome pravi, da je dozdajšnji potek dirke potekal sanjsko.

"Danes je bil bolj umirjen dan. Dopoldne smo se šli zapeljat s kolesom, po kosilu sem imel nekaj intervjujev in potem popoldanski počitek in masažo," nam je včeraj, na prost dan na Dirki po Španiji, pripovedoval Matej Mohorič, ki je v petek v Cuenci na spustu na najboljši način demonstriral svojo vožnjo v slogu žuželke in slavil največjo zmago v profesionalni karieri. Dolgo je čakal na ta dan, potem ko po naslovu svetovnega prvaka med mlajšimi člani ni dosegel odmevnejšega izida.

V njegovi ekipi UAE Emirates so s prvim tednom Vuelte zelo zadovoljni, pravi. "Čakata nas še dva tedna, še bodo priložnosti, da dosežemo nove etapne zmage in dobre uvrstitve. Že v torek je na sporedu etapa (Caravaca - Alghama de Murcia; 165 km), kjer bo morda pobeg uspel obdržati nekaj prednosti vse do cilja. Na koncu etape nas sicer čaka daljši vzpon, a je cilj v dolini, tako da so zadnji kilometri spet v spust. Upam da nekomu iz naše ekipe uspe priti v pobeg in da se bo lahko boril za vidnejšo etapno uvrstitev ali celo zmago."

Tako kot Mohorič je v odlični formi tudi Jan Polanc. V soboto je bil drugi, kar ga ni zadovoljilo, zato bo v preostalih dveh tednih iskal priložnosti za etapno zmago. V rdeči majici vodilnega je prvi favorit dirke Chris Froome, 36 sekund zaostaja prvi zasledovalec Esteban Chaves. "Zelo sem zadovoljen z začetkom letošnje Vuelte. Do zdaj smo imeli le tri kratke ciljne vzpone in to je sanjski scenarij, da sem že vodilni," je povedal Froome, ki je po Touru tehtal, ali naj gre z družino na počitnice ali pa se loti Vuelte in zdaj mu gotovo ni žal, da se je odločil za maraton po Španiji. Na včerajšnji novinarski konferenci je tudi razkril, da bo šel letos verjetno še na svetovno prvenstvo v Bergen, kjer bo poskušal osvojiti medaljo v kronometru. Na SP-jih je v vožnji na čas zadnjič tekmoval leta 2009 v Mendrisiu (17. mesto).

Skupni vrstni red po 9. etapi: 1. C. FROOME VB 36:33:16 2. E. CHAVES KOL +0:36 3. N. ROCHE IRS 1:05 4. V. NIBALI ITA 1:17 5. T. VAN GARDEREN ZDA 1:27 6. D. DE LA CRUZ ŠPA 1:30 7. F. ARU ITA 1:33 8. M. WOODS KAN 1:52 9. A. YATES VB 1:55 10. I. ZAKARIN RUS 2:15 ... 13. A. CONTADOR ŠPA 3:32 15. J. POLANC SLO 4:07 41. M. MOHORIČ SLO 27:58 92. D. NOVAK SLO 1:02:37

Tomaž Okorn