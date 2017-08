Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 22 glasov Ocenite to novico! Matej Mohorič je blestel med mladinci in mlajšimi člani, zdaj pa je stopil na veliko sceno na Vuelti. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mohorič z izjemnim spustom veličastno dobil sedmo etapo Vuelte

Zaokrožil sanjsko sezono Slovencev na največjih dirkah

25. avgust 2017 ob 17:35

Cuenca - MMC RTV SLO

Matej Mohorič je s pogumnim pobegom dobil sedmo etapo Dirke po Španiji, ki se je po 207 km končala v Cuenci. To je uspeh kariere za 22-letnega kolesarja.

Kolesar ekipe UAE Emirates je bil ves dan v begu. Med 14-člansko ubežno skupino je opravljal veliko dela, odločilni napad pa je sprožil 11 kilometrov pred ciljem, tekmece je presenetil na spustu. Že 20 km pred ciljem je poskusil s prvimi napadi, na katere so imeli tekmeci še odgovor. Na tlakovanem vzponu v Cuenci je bil vseskozi na prvem mestu, na spustu je še dobil družbo trojice, ki pa mu ni mogla slediti na spustu.

Poljanski, Rojas in De Gendt zaostali 16 sekund

Drugo mesto je zasedel Poljak Pawel Poljanski, tretji pa je bil Španec Jose Joaquin Rojas. Četrto mesto je pripadlo Belgijcu Thomasu De Gendtu. Trojica je zaostala 16 sekund.

Načrtoval je napad na spustu

"To je neverjeten uspeh. Kar nekaj časa je že minilo od moje zadnje zmage. Vedno sem trdo delal, a mi do zdaj ni uspelo. Občutki so sijajni. Bil sem v begu na etapi, ko je zmagal Lucenko. Zavedal sem se, da sem odlično pripravljen, saj sem končal na četrtem mestu. Danes smo se zmenili, da bom skušal z napadom, saj sem zelo dober v spustu. Privarčeval sem dovolj moči za zadnje kilometre. Srečen sem, da mi je uspelo," je bil navdušen Mohorič. Nekdanji svetovni prvak med mladinci in mlajšimi člani Mohorič ima med profesionalci dve zmagi, poleg današnje še etapno zmago z lanske dirke Hainan na Kitajskem.

V svojem "Mohorič slogu" ali "žuželki" je sedel na okvir kolesa in poganjal pedala, tveganje pa se mu je obrestovalo. Zasledovalna trojica se je morala sprijazniti, da jo čaka le šprint za drugo mesto, Mohorič pa je 16 sekund pred njimi pokazal na svoje prsi in napisa UAE Team Emirates.

Zaokrožil sanjsko sezono Slovencev na največjih dirkah

Slovenski kolesarji so v letošnji sezoni dobili etapo na vseh treh tritedenskih dirkah. Jan Polanc je slavil na Etni na Dirki po Italiji, Primož Roglič pa je postal junak na Touru na kraljevski etapi v Alpah.

To je druga slovenska etapna zmaga na španski pentlji, prvo je leta 2009 osvojil Borut Božič, ki je bil prvi Slovenec z etapno zmago na eni od treh tritedenskih dirk.

7. etapa, Lliria-Cuenca, 207 km: 1. M. MOHORIČ SLO 4:43:35 2. P. POLJANSKI POL +0:16 3. J. J. ROJAS ŠPA isti 4. T. DE GENDT BEL čas 5. A. DE MARCHI ITA 0:27 6. F. DE TIER BEL isti čas 7. J. BOL NIZ 0:29 8. L. A. MATE ŠPA 1:21 9. A. PEREZ FRA 1:32 10. A. COURTEILLE FRA isti čas ... 18. C. FROOME VB 8:38 34. J. POLANC SLO isti čas 184. D. NOVAK SLO 18:08

Skupni vrstni red po 7. etapi: 1. C. FROOME VB 27:46:51 2. E. CHAVES KOL +0:11 3. N. ROCHE IRS 0:13 4. T. VAN GARDEREN ZDA 0:30 5. V. NIBALI ITA 0:36 6. D. DE LA CRUZ ŠPA 0:40 7. J. BOL NIZ 0:46 8. F. ARU ITA 0:49 9. A. YATES VB 0:50 10. M. WOODS KAN 1:13 ... 24. A. CONTADOR ŠPA 3:10 27. J. POLANC SLO 4:00 38. M. MOHORIČ SLO 13:36 134. D. NOVAK SLO 51:17

A. G.