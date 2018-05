Matej Mohorič zmagovalec najdaljše etape Gira!

Peta zmaga Mohoriča med profesionalci

15. maj 2018 ob 17:19,

zadnji poseg: 15. maj 2018 ob 18:26

Ancona - MMC RTV SLO, STA

Slovenski kolesar Matej Mohorič je dobil 10., najdaljšo etapo na dirki po Italiji, ki se je začela v Penneju, po 244 kilometrih pa končala v Gualdu Tadinu, mestu v Umbriji.

23-letni Mohorič je slavil pred Nemcem Nicom Denzom in Ircem Samom Bennettom. Podbličan se je v lov na etapno zmago podal dobrih 39 kilometrov pred ciljem, ko je odgovoril na napad Italijana Davideja Villele. Skupaj sta nato hitro ujela Italijana Marca Frapportija, ki je vztrajal spredaj.

Mohorič na spustu pokazal mojstrstvo

Mohorič je na spustu z zadnjega kategoriziranega vzpona dneva (Annifo, 895 m; 4. kategorija), pokazal svoje mojstrstvo, v primerjavi z Villelo je naredil nekaj razlike, toda Italijan in Denz, ki se je na spustu podal za vodilnima, sta ga ujela 18,4 kilometra pred koncem. Villela je omagal, Mohorič in Denz pa sta sama nadaljevala proti ciljni črti. Mohorič je v zadnji kilometer vstopil kot prvi, čakal na morebitni napad Denza, nato pa se je odločil za pospeševanje, na kar Nemec ni imel odgovora.

Po Vuelti Mohorič slavil še na Giru

To je Mohoričeva druga etapna zmaga na eni od treh tritedenskih dirk, lani je dobil etapo na Vuelti, in peta med profesionalci. Mohorič je Sloveniji prikolesaril peto etapno zmago na Giru in osmo na tritedenskih dirkah. Na Giru je dve etapi dobil Jan Polanc, tokrat 45., po eno pa Luka Mezgec in Primož Roglič, ki je slavil še na Dirki po Franciji.

UCI WORLDTOUR 101. DIRKA PO ITALIJI, 10. etapa Penne-Gualdo Tadino, 244 km: 1. M. MOHORIČ SLO 6:04:52 2. N. DENZ NEM isti čas 3. S. BENNETT IRS +0:34 4. E. BATTAGLIN ITA vsi 5. D. BALLERINI ITA 6. M. W. SCHMIDT DAN 7. F. GAVAZZI ITA 8. J. PANTANO GOMEZ KOL isti 9. G. BRAMBILLA ITA 10. J. GONCALVES POR ... 15. C. FROOME VB 31. F. ARU ITA 45. J. POLANC SLO čas

Skupni vrstni red po 10. etapi: 1. S. YATES VB 43:42:38 2. T. DUMOULIN NIZ +0:41 3. T. PINOT FRA 0:46 4. D. POZZOVIVO ITA 1:00 5. R. CARAPAZ EKV 1:23 6. G. BENNETT NZL 1:36 7. R. DENNIS AVS 2:08 8. P. BILBAO ŠPA 2:08 9. M. WOODS KAN 2:28 10. C. FROOME VB 2:30 ... 14. F. ARU ITA 2:39 33. J. POLANC SLO 23:13 37. M. MOHORIČ SLO 24:25

