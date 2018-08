Mohoriču za zmago v Trierju zmanjkalo le nekaj centimetrov

V skupnem seštevku drugi z zaostankom štirih sekund

24. avgust 2018 ob 20:22

Trier - MMC RTV SLO, STA

Matej Mohorič, ki je prejšnji teden zmagal na dirki svetovne serije BinckBank Tour, odlično formo kaže tudi na Dirki po Nemčiji. Na razgibani drugi etapi od Bonna do Trierja je zasedel drugo mesto.

V ciljnem šprintu je zaostal le za Nemcem Maximilianom Schachmannom. Tretji je bil z istim časom Nizozemec Tom Dumoulin, drugi z letošnjega Toura, četrti pa še en Nemec Nils Politt.

Schachmann, član Quick-Stepa, je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku. Mohorič zaostaja štiri sekunde. Tudi zmage na prvi etapi se je veselil Quick-Step, v četrtek je slavil Alvaro Hodeg.

Etapa je vsebovala štiri težje vzpone, na zadnjem je napadel Dumoulin, njegovemu ritmu je sledil le Schachmann. Mohorič in pozneje Politt sta ubežnika ujela na spustu, na koncu je edinemu slovenskemu predstavniku na dirki za novo zmago zmanjkalo le nekaj centimetrov.

Mohorič je sicer napadel že sredi etape in bil nekaj časa v ubežni skupini. "Zaradi tega na zadnjem vzponu nisem imel dovolj moči, da bi sledil najboljšim, toda svoje sem opravil v spustu. Drugo mesto ni slabo, a obžalujem, da nisem prehitel Schachmanna in zmagal," je po uspehu dejal Mohorič, ki je tudi drugi v seštevku gorskih ciljev in tretji po točkah.

Štiridnevna dirka se bo končala v nedeljo.

M. R.