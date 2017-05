Poudarki Atletico v 16. minuti vodil z 2:0

Real po izjemni potezi Benzemaja odločil potnika v Cardiff

Karim Benzema je bil poleg Isca in LUke Modrića najboljši v vrstah Reala. Foto: Reuters Real absolutno ni favorit tega dvoboja. Juventusu je zelo težko zabiti gol, ampak obramba ni njihova edina odlična stran. Tudi v napadu imajo izjemne posameznike. V vsakem primeru bo finale zame edinstven. Juventus je še vedno v mojem srcu. Zinedine Zidane

Mojstrovina Benzemaja osupnila tudi Zidana

Zidane: "V finalu nismo favoriti"

11. maj 2017 ob 10:53

Madrid - MMC RTV SLO

Težko si je predstavljati boljšo predigro za dramatično nogometno tekmo, kot jo je po ogromnem zaostanku s prvega obračuna uprizoril Atletico. Hitrih 2:0 je burilo domišljijo, vse do poteze Benzemaja.

Ta je v 42. minuti sprejel žogo v navidez nenevarni akciji na levem krilu ob kot zastavici. V hipu je bil obkrožen s tremi nogometaši Atletica in ko je kazalo, da bo izgubil žogo ali v najboljšem scenariju izsili kot, je izvedel potezo ala Lionel Messi.

Ob gol avt črti je z izjemnim preigravanjem v sekundi, dveh iz igre vrgel Diega Godina, Stefana Savića in Joseja Gimeneza ter podal do Tonija Kroosa na rob kazenskega prostora. Nemčev strel je Jan Oblak z lepo parado še zaustavil, odbita žoga pa je prišla do Isca, ki je zabil za 2:1. Z 61. golom na zaporednih tekmah, s čimer je Real izenačil rekord Bayerna, je bil odpor Atletica dokončno zlomljen. To je bil tudi prvi zadetek, ki ga je Atletico na Vicente Calderonu prejel v izločilnih bojih Lige prvakov vse od Kakaja (Milan) leta 2014.

"Ne vem, kako mu je sploh uspela ta poteza ... V nogometu ni vse v doseganju zadetkov. Benzema zabija, toda je tudi altruističen in to je zelo pomembno," je bil nad potezo svojega rojaka navdušen trener Reala Zinedine Zidane. Benzema je bil v zadnjem času pod pritiskom navijačev, ki niso bili zadovoljni z njegovimi predstavami in so pozivali Zidana naj da prednost v konici napada potentnemu Alvaru Morati. "Zadovoljen sem z njegovo predstavo. Ustvarja si priložnosti, morda mu je v zadnjem času nekoliko zmanjkalo pri zaključku. Nasplošno sem zadovoljen s predstavo celotne ekipe. Srečni smo, ker smo v finalu. Zaslužili smo si ga," je povedal Zidane.

Zidane: Real absolutno ni favorit finala

"Na začetku smo imeli nekaj težav. Čeprav so dali dva gola, nisem bil zaskrbljen. Vedel sem, da bodo naše priložnosti prišle. V drugem polčasu smo igrali precej bolje, z Iscom med linijama. Imeli smo priložnosti, da bi zabili še kakšen gol," je povedal Zidane in se ozrl proti finalu z njegovim nekdanjim klubom Juventusom. Čeprav stavnice dajejo rahlo prednost Realu (količnik 1,8 za Real; 2,1 za Juventus), se francoski strateg s tem ne strinja. "Real absolutno ni favorit tega dvoboja. Juventusu je zelo težko zabiti gol, ampak obramba ni njihova edina odlična stran. Tudi v napadu imajo izjemne posameznike. V vsakem primeru bo finale zame edinstven. Juventus je še vedno v mojem srcu," je še povedal Zidane.

Simeone: prvi polčas je bil praktično brezhiben

Trener Atletica Diego Simeone je bil ponosen ob predstavi svoje ekipe. "Dali smo vse od sebe, ne samo danes, ampak tudi v preteklih letih. Igralci napredujejo. Spet smo se naučili nekaj in se bomo popravili. Ponosen sem na te igralce. Borili smo se kot levi. Smo tretja ekipa v Španiji in smo igrali dvakrat v finalu Lige prvakov. Po katastrofi na prvi tekmi smo še vedno verjeli vase," je povedal Simeone. 2:0 v 16. minuti je bilo vzpodbudnih za nadaljevanje. "Prvih 30, 35 minut bo ostalo v spominu navijačev še dolgo časa. Nato smo naredili napako v zadnji vrsti, kar so izkoristili. Kljub temu bo magičen večer na Calderonu z mano še dolgo časa," je povedal Simeone.

"Odigrali smo praktično brezhiben prvi polčas. Če ne bi bilo brilijance Benzemaja, bi se lahko zgodilo še marsikaj. Moji igralci imajo veliko srce, treba bi jih bilo klonirati. Če potegnem črto, smo bili preslabi prejšnji teden na Bernabeuu," je še povedal Simeone.

Branilec lovorike Real bo 3. junija v Cardiffu naskakoval 12. evropski naslov, Juventus tretjega. V zdajšnjem formatu ni uspelo ubraniti naslov še nobenemu moštvu.

R. K.