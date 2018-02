Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 26 glasov Ocenite to novico! Dovoljenje za nastop na olimpijskih igrah v Južni Koreji ima 169 ruskih športnikov. Foto: EPA Dodaj v

MOK ni sledil odločitvi CAS-a: 15 Rusov ostaja doma

Posebna neodvisna komisija še enkrat preverila športnike

5. februar 2018 ob 08:40,

zadnji poseg: 5. februar 2018 ob 09:42

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Mednarodni olimpijski komite (MOK) je zavrnil izdajo posebnega povabila za nastop na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu 13 ruskim športnikom in dvema trenerjema, ki jim je Mednarodno športno razsodišče (CAS) v četrtek ukinilo dosmrtno prepoved tekmovanja.

MOK je odločitev, da ne izda povabila Rusom, sprejel na podlagi priporočila posebne neodvisne komisije, ki je soglasno predlagala, da se petnajsterice ne vabi na tekmovanja v Pjongčang, je zapisano v sporočilu za javnost. Med zavrnjenimi sta tudi olimpijska prvaka iz Sočija 2014, smučarski tekač Aleksander Legkov in skeletonist Aleksander Tretjakov.

Primer nekaterih domnevnih grešnikov iz Sočija je MOK moral ponovno obravnavati, potem ko je CAS 28 ruskim športnikom in trenerjem, od tega jih je 15 še aktivnih, zaradi pomanjkanja trdnih dokazov o vpletenosti v sistemski doping razveljavil dosmrtne prepovedi nastopanja.

Komisija je še enkrat preverila vseh 15 ruskih športnikov, vsak primer je obravnavala posebej. Ob tem se je opirala tudi na nove podatke, ki jih je posredovala Svetovna protidopinška agencija, in potrdila je odločitev o nenastopanju. Komisiji je predsedovala nekdanja francoska ministrica za šport Valerie Fourneyron.

Odločitev je že pozdravil predsednik MOK-a Thomas Bach. "Komisija je vnovič opravila dobro delo," je dejal Bach in poudaril, da komisija vse športnike preverja dosledno in na enak način, saj deluje na osnovi tajnih podatkov, namesto imen športnikov pa se uporabljajo le šifre, s čimer je zagotovljena anonimnost tekmovalcev.

Bach je že konec tedna ostro kritiziral četrtkovo odločitev CAS-a in zahteval strukturne reforme v športni arbitraži. "Ne smemo tvegati, da CAS pri športnikih izgubi verodostojnost," je povedal in kritiziral predvsem dejstvo, da CAS ni podrobneje obrazložil svoje odločitve.

Predsednik CAS-a John Coates je v prvem odzivu poudaril, da imajo športniki na vseh ravneh pravico do pravične obravnave. "To posebej velja za CAS," je dejal Coates in dodal, da se bo CAS odzval tudi na Bachove kritike, in obljubil obširno razlago svoje odločitve: "Kakovostne obrazložitve so odločilnega pomena v tako pomembnih zadevah."

Negativna dediščina Sočija 2014 pa bržkone še ni pri koncu. Nedvomno bodo v ruskem taboru preverili še zadnje možnosti, da na osnovi odločitve CAS-a vendarle dosežejo svoje cilje.

M. R.