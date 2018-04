Monako se ne da: "Dekleta ostajajo del naše formule 1"

Na dirkah v letošnji sezoni jih ni več

6. april 2018 ob 09:57

Monte Carlo - MMC RTV SLO, STA

Iz formule 1 so se v letošnji sezoni morala posloviti brhka dekleta, ki so pred začetkom dirke v rokah držale table s številkami in imeni dirkačev. A v Monaku se s tem ne strinjajo, saj so dejali, da se dekletom ne bodo kar tako odpovedali.

Prireditelji znamenite dirke po zavitih ulicah Monte Carla so namreč napovedali, da bodo na svoji dirki, ki bo 27. maja, ohranili dolgoletno tradicijo in da bo ob hitrih voznikih mogoče videti tudi lepa dekleta.

V Monaku namreč veliko dajo na tradicijo, ne nazadnje se hvalijo, da brez njih ne bi bilo formule 1, čeprav je prav njihova ozka in nevarna ulična trasa po sodobnih varnostnih in vse drugih standardih še najmanj primerna za dirko formule 1. Toda tradicija je tako močna, da si je lahko predsednik tamkajšnjega avtomobilskega kluba Michel Boeri privoščil napoved, da bodo na njegovi dirki dekleta spet stala ob dirkalnikih.

"Dekleta niso več primerna"

Spomnimo, konec januarja je skupina Liberty Media, ki po novem vodi tekmovanje, napovedala slovo "grid girls", kot v angleščini imenujejo dekleta, katerih naloga so bile spremstvo dirkačev pred startom, nošenje startnih številk in pokroviteljskih dežnikov oziroma oznak ter še kakšna s promocijo formule 1 povezana dejavnost.

Sporočili so, da so zaradi zaspanosti prejšnjega vodstva izgubljali predvsem mlade navijače. Ob uvedbi številnih tehničnih in tehnoloških novostih so se odločili tudi zahvaliti za sodelovanje brhkim dekletom. Zaradi upoštevanja modernih družbenih standardov, enakopravnosti spolov in morebitnih očitkov nadlegovanja so sklenili, da njihova dejavnost ni več primerna, po novem so pred dirkami uvedli spremstvo otrok, kakršnega že poznajo nogometne ekipe.

"Mi z Liberty nimamo nobenih težav, razen te zadeve z 'grid girls'. Naša dekleta bodo zraven, pa čeprav morda brez sponzorskih oznak. Kamere pa se bodo zanesljivo ustavljale na njih, one so vendar lepši del naše formule 1," je Boeri jasno izrazil nestrinjanje s to odločitvijo v pogovoru za časopis Monaco-Matin.

A. P. J.