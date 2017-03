Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Montreal se po letu premora vrača v končnico. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Montreal deseti udeleženec končnice Lige NHL

Od gostiteljev klonil le Nashville

31. marec 2017 ob 08:59

Montreal - MMC RTV SLO

V Ligi NHL je znanih deset od 16 udeležencev končnice. V noči na petek so si izločilne obračune za Stanleyjev pokal priigrali hokejisti Montreala, ki so s 6:2 odpravili Florido.

Paul Byroin je zadel dvakrat, Brendan Gallagher pa je ob golu prispeval še tri podaje. Montreal ima v boju za prvo mesto v Atlantski diviziji šest točk prednosti pred Ottawo, ki je s 6:1 izgubila v Minnesoti.

Nashville je zapravil možnost, da v boju za zadnje mesto v končnici še bolj pobegne Los Angelesu. Predatorji so na domačem ledu s 3:1 izgubili proti Torontu, vendar je njihova prednost pred Los Angelesom še vedno ogromnih deset točk.

PHILADELPHIA - NY ISLANDERS 6:3

CAROLINA - COLUMBUS * 2:1

BOSTON - DALLAS 2:0

MONTREAL - FLORIDA 6:2

TAMPA BAY - DETROIT 5:3

NASHVILLE - TORONTO 1:3

MINNESOTA - OTTAWA 6:1

WINNIPEG - ANAHEIM * 4:3

EDMONTON - SAN JOSE 3:2

* - v podaljšku

Tekme 31. marca:

NY RANGERS - PITTSBURGH

NY ISLANDERS - NEW JERSEY

CHICAGO - COLUMBUS

COLORADO - ST. LOUIS

CALGARY - SAN JOSE

VANCOUVER - LOS ANGELES

ARIZONA - WASHINGTON

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS * 77 44 24 9 97 OTTAWA SENATORS 76 41 26 9 91 TORONTO MAPLE LEAFS 76 37 24 15 89 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS * 76 51 17 8 110 COLUMBUS BLUE JACK. * 76 49 19 8 106 PITTSBURGH PENGUINS * 76 46 19 11 103 WILD CARD NEW YORK RANGERS * 77 46 26 5 97 BOSTON BRUINS 77 41 30 6 88 ------------------------------------- TAMPA BAY LIGHTNING 76 38 29 9 85 CAROLINA HURICANES 76 35 27 14 84 NEW YORK ISLANDERS 76 35 29 12 82 PHILADELPHIA FLYERS 77 37 32 8 82 FLORIDA PANTHERS 77 33 33 11 77 BUFFALO SABRES 77 32 33 12 76 DETROIT RED WINGS 77 31 34 12 74 NEW JERSEY DEVILS 76 27 35 14 68 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To CHICAGO BLACKHAWKS * 77 49 21 7 105 MINNESOTA WILD * 77 45 24 8 98 ST. LOUIS BLUES 76 42 28 6 90 PACIFIŠKA DIVIZIJA ANAHEIM DUCKS * 77 42 23 12 96 EDMONTON OILERS * 77 43 25 9 95 SAN JOSE SHARKS * 77 43 27 7 93 WILD CARD CALGARY FLAMES 77 43 30 4 90 NASHVILLE PREDATORS 77 39 27 11 89 ------------------------------------- LOS ANGELES KINGS 76 36 33 7 79 WINNIPEG JETS 78 36 35 7 79 DALLAS STARS 77 31 35 11 73 VANCOUVER CANUCKS 76 30 37 9 69 ARIZONA COYOTES 77 27 41 9 63 COLORADO AVALANCHE 76 20 53 3 43 * - v končnici

R. K.