Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Slovenija na agresivno igro Škotske ni imela odgovora. sprožila pa je samo en strel na škotski gol. Namesto do bi Škote odrezali od boja za SP 2018, so se z zmago vrnili v igro. Foto: Reuters Škoti so bili v vseh elementih igre boljši. Igrali so tako, kot so napovedovali, da torej nujno potrebujejo tri točke, Slovenija pa, kot da ji ni do točk. Mile Ačimović Josip Iličić se je po mnenju Gorana Obreza preveč iztrošil pri nalogah, ki bi jih morali opravljati soigralci, zato mu je zmanjkalo moči za kakšno potezo več. Foto: Reuters Že pred tekmama s Slovaško in Anglijo sem rekel, da je bila za reprezentanco daleč najboljša stvar, pa čeprav se sliši čudno, afera Kampl. Pripeljala je do tistih dveh fantastičnih predstav. Goran Obrez Miha Mevlja je ta mesec z Rostovom igral z Manchester Unitedom in si prislužil zelo dobre ocene za pokrivanje Zlatana Ibrahimovića, a v Katančevi enajsterici proti Škotski zanj ni bilo prostora. Ob Boštjanu Cesarju je bil osrednji branilec še Mirel Samardžić. Foto: Reuters Na mestu liderja bi potrebovali veznega igralca, dirigenta igre. Lahko bi bil Kampl, a glede na vse te dogodke ni tako. Morda bo kdaj lider, pod tem selektorjem najbrž ne. Franci Božič Selektor Srečko Katanec je po porazu prevzel odgovornost in naravnost povedal, da je bila igra slaba. Foto: Reuters Tekma je pokazala, da pri tej generaciji ni več tiste kemije in motivacije. Ne pomnim, kdaj bi nas kakšna reprezentanca tako nadigrala, kot so nas Škoti. Skoraj so nam podrli gol! Mladen Dabanović

"Morda bo treba nogometašem pripeljati hrčke in pitone"

Po prvem slovenskem porazu v kvalifikacijah za SP 2018

28. marec 2017 ob 06:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Ne pomnim, kdaj bi nas kdo tako nadigral, kot so nas Škoti," je bil po slovenskem polomu v Glasgowu kritičen Mladen Dabanović. Goran Obrez: "Pod vsako kritiko!"

Poraz in predvsem igra slovenske nogometne reprezentance na nedeljski kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2018 nikogar nista pustila hladnega. Da se dogaja že skoraj nekaj nezaslišanega, zgovorno govori število komentarjev pod MMC-jevo novico o slovenskem porazu (okrog 1.500), ki so bili prizanesljivi le do vratarja Jana Oblaka. V tem slogu je tekmo komentiral tudi nekdanji reprezentant Mile Ačimovič: "Škoti so bili v vseh elementih igre boljši. Igrali so tako, kot so napovedovali, da torej nujno potrebujejo tri točke, Slovenija pa, kot da ji ni do točk. Po tistem, kar sem videl, se bojim, da bi, če bi čez en mesec igrali v Glasgowu z isto ekipo, videli isto. Prav nič ni steklo."

Afera Kampl prinesla več dobrega kot slabega

Goran Obrez, urednik Ekipe SN, nam je predlagal, da se raje slišimo takrat, ko se bo zgodilo kaj pozitivnega: "Saj človek sploh nima več volje kritizirati. To je bila tekma, ki jo je Slovenija odigrala pod vsako kritiko." A je Goran Obrez vseeno navedel nekaj razlogov, zakaj ni tako, kot bi lahko bilo: "Že pred tekmama s Slovaško in Anglijo sem rekel, da je bila za reprezentanco daleč najboljša stvar, pa čeprav se sliši čudno, afera Kampl. Pripeljala je do tistih dveh fantastičnih predstav. Tista trma, ko so se vsi počutili napadene ... Očitno ta reprezentanca potrebuje posebne metode, da je motivirana. Morda bo treba naslednjič pripeljati hišne ljubljenčke, hrčke in pitone."

Cesar ne more biti vodja

Nekdanji Delov novinar Franci Božič tudi poudarja, na kako dobri poti je bila reprezentanca in kako je zdaj skrenila s te poti: "Potem ko je proti Slovaški in Angliji ekipi kazalo izredno dobro – verjetno je bila to po generaciji, ki je Sloveniji priigrala SP 2010, najboljša serija dveh tekem –, je vse razpadlo. Predvsem se mi zdi, da nimamo liderja. To naj bi sicer bil Boštjan Cesar, vendar gre za obrambnega igralca, ki nima večjega mednarodnega slovesa. Na tem mestu bi potrebovali veznega igralca, dirigenta igre. Lahko bi bil Kampl, a glede na vse te dogodke ni tako. Morda bokdaj vodja, pod tem selektorjem najbrž ne."

Iličić se je iztrošil tam, kjer ne bi bilo treba

Po Božičevem mnenju bi ravno na tekmi proti Škotski potrebovali igralca, ki bi rekel: fantje, gremo v bitko. "Če so Angleži z nami igrali fino, so bili Škoti pravi bojevniki." Tudi Obrez je pogrešal slovensko bojevitost: "Najhujše je bilo prav to, da je človek dobil občutek, da niso motivirani in se ne borijo. Škoti imajo z vsemi ekipami težave, težko igrajo, zato se jih je treba lotiti agresivno, jih napasti visoko, ker potem imajo neverjetne težave. Ne znajo si trikrat podati. Slovenija se je potegnila preveč nazaj, edini, ki jih je napadel visoko, je bil Iličić, ki pa je moral hoditi tudi daleč nazaj po žogo in se je iztrošil. To je bila napaka."

STATISTIKA TEKME ŠKOTSKA - SLOVENIJA



Streli: 13:2

V okvir vrat: 5:1

Prečke/vratnice: 2:0

Koti: 9:1

Posest žoge: 59:41 odstotkov

Število podaj: 445:273

Število uspešnih podaj: 381:210

Prekrški: 13:15

Rumeni kartoni: 0:5

Vir: www.uefa.com



Ni več kemije, ni motivacije

Mladen Dabanović, nekdanji reprezentančni vratar, opozarja, da je predvsem manjkala želja. "Ko v Premier ligi klubi zaidejo v krizo, trenerji rečejo, da se je treba vrniti k osnovam. Tudi mi se moramo vprašati, zakaj smo se uvrščali na največja tekmovanja. Zaradi velike želje, zaradi discipline, odgovornosti in požrtvovalnosti! Če dodamo še kemijo v ekipi, je to pravi recept. O formi nogometašev sploh nima smisla razpredati. Tekma je pokazala, da pri tej generaciji ni več tiste kemije in motivacije. Ne pomnim, kdaj bi nas kakšna reprezentanca tako nadigrala, kot so nas Škoti. Skoraj so nam podrli gol!"

Težave v konici napada

"Da imaš le enega igralca, Jana Oblaka, ki ima te vrline, ki sem jih prej naštel, da je torej motiviran, kakovosten in še skromen, pa da si želi na veliko tekmovanje, to je premalo. Zdi se, kot da bi bila nekaterim reprezentanca nebodigatreba," še dodaja Dabanović. Toda kdo naj potem igra? "Priznati je treba, da ima Katanec velike težave. Nima 'špice' na najvišji ravni, 'špice', ki zabija, ki razbija ali vsaj zadrži žogo." Tudi na preostalih igralnih mestih 'škripa': Obrez: "Nekateri v svojih klubih ne igrajo. Proti Poljski je Katanec preizkusil druge igralce in je kazalo odlično. Naj igrajo, se bodo vsaj borili, prinesli energijo, s tem pa tudi motiviraš druge. Kaže, kot da imajo nekateri mesto v ekipi ne glede na vse."

Vroči Mevlja obsedel na klopi

Obrez še opozarja, da Kevin Kampl ni igral tam, kjer je vajen pri Bayerju in da Rene Krhin na reprezentančne bitke prihaja preslabo telesno pripravljen. "Kampl, lani v idealni enajsterici Bundeslige, v reprezentanci ne igra na svojem mestu, ampak je selektor tja postavil Krhina, ki ga imam sicer zelo rad, ampak da te v 60. minuti začnejo grabiti krči, je pa kar malce sramotno. Namesto Krhina bi moral v prvi postavi prednost dobiti Benjamin Verbič, ki ima to sezono izkušnje z Ligo prvakov. Nimamo veliko igralcev, ki v klubih igrajo na vrhunski ravni. Imamo tudi Miho Mevljo, ki mu Ibrahimović ne more dati gola, a ni igral."

Tomaž Okorn