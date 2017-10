Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vincenzo Nibali je po letu 2015 spet zmagal na dirki po Lombardiji. Foto: EPA Dodaj v

"Morski pes" še drugič osvojil Lombardijo

Nibaliju pomagali tudi Slovenci iz Bahrain-Meride

7. oktober 2017 ob 18:12

Como - MMC RTV SLO, STA

Italijanski kolesar Vincenzo Nibali je še drugič v zadnjih treh letih postal zmagovalec zadnje večje preizkušnje v sezoni, dirke po Lombardiji, ki se je začela v Bergamu in po 247 kilometih končala v Comu.

32-letni Nibali, znan tudi po vzdevku "Morski pes", je na zahtevni progi s številnimi vzponi drugouvrščenega Francoza Juliana Alaphilippa premagal za 31, tretjeuvrščenega rojaka Giannija Moscona pa za 41 sekund. Slednji je v boju za tretje mesto dobil sprint skupine, v kateri so bili še nekateri favoriti. Tako je Francoz Thibaut Pinot zasedel četrto, Italijana Fabio Aru in Domenico Pozzovivo peto in šesto mesto, sedmi je bil Španec Mikel Nieve, osmi Kolumbijec Nairo Quintana.

Nibali se je otresel Pinota

Nibali, ki je zmagal tudi leta 2015 - lanski zmagovalec Kolumbijec Esteban Chaves zaradi poškodbe ni nastopil, je odvozil perfektno dirko. V odločilnih trenutkih je najprej odgovoril na napad Pinota, nato pa se ga na spustu s Civiglia tudi znebil.

Slovenci niso bili v ospredju

"Letos sem imel nekaj lepih zmag, a niti ene na velikih dirkah. Zdaj mi je uspelo zmagati tudi na monumentumu, kar je vedno nekaj lepega. Zmaga je še posebno vredna, ker so me vsi imeli za favorita, vsi so pazili name, zato zmagati ni bilo enostavno," je na cilju, kjer je zmago proslavljal v družbi družine, dejal Nibali. Za njegovo zmago so delno zaslužni tudi Slovenci v Bahrain-Meridi Janez Brajkovič, Domen Novak in Luke Pibernik, ki tako kot Jan Polanc (Emirates) niso bili v ospredju.

KOLESARSTVO UCI WORLD TOUR DIRKA PO LOMBARDIJI Bergamo - Como, 247 km: 1. V. NIBALI ITA 6:15:29 2. J. ALAPHILIPPE FRA +0:28 3. G. MOSCON ITA 0:38 4. T. PINOT FRA vsi 5. D. POZZOVIVO ITA isti 6. F. ARU ITA čas 7. M. NIEVE ŠPA 0:40 8. N. QUINTANA KOL 0:42 9. S. ČERNECKI RUS 0:47 10. S. OOMEN NIZ 0:47 ... . L. PIBERNIK SLO . J. BRAJKOVIČ SLO . D. NOVAK SLO

A. V.