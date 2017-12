Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Anže Kopitar je dvakrat sprožil proti golu Martina Jonesa. Foto: AP Še vedno smo v res dobrem položaju. Dvomim, da je veliko ljudi razmišljalo o tem, da smo lahko tako visoko. Zavedamo se, kje smo. Anže Kopitar Dodaj v

Morski psi odpravili Kopitarjeve Kralje

Kopitar dvakrat sprožil proti golu San Joseja

24. december 2017 ob 09:26,

zadnji poseg: 24. december 2017 ob 09:59

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Hokejisti Los Angeles Kingsov so v Ligi NHL izgubili proti San Jose Sharksom z 0:2. Anže Kopitar je za kralje odigral dobrih 22 minut, v tem času je dvakrat sprožil proti golu Martina Jonesa, ki je na koncu zbral 28 obramb.

San Jose je na zadnjih osmih tekmah močno popravil formo, medtem ko so Kralji nekaj slabši v gosteh, kjer so izgubili štiri od zadnjih petih tekem. "Še vedno smo v res dobrem položaju. Dvomim, da je veliko ljudi razmišljalo o tem, da smo lahko tako visoko. Zavedamo se, kje smo," je povedal Kopitar.

Za morske pse sta zadela Marcus Sörensen in Joe Pavelski. Šved je zadel tretjič na zadnjih štirih tekmah.

Še najbolj pa si bo tekmo zapomnil vratar San Joseja, Jones. Poleg tega, da je zaklenil svoja vrata, je proti svoji nekdanji ekipi doživel prav poseben jubilej - to je njegova 100. zmaga v karieri.

Sam je za poseben dosežek izvedel šele po tekmi, ko so ga na to opozorili novinarji. Zmago nad Kingsi je slavljenec pokomentiral z besedami, da je bila odločilna njihova energija proti fizično močnim tekmecem: "Nocoj smo dobro odgovorili na vse zahteve. "Ko igramo s takšno energijo in takšno tekmovalnostjo, lahko premagamo vsako ekipo v ligi."

Los Angeles Kingsi gredo na krajši premor, naslednje tekme bodo 28. decembra, z 48 točkami, toliko jih je na vrhu pacifiške divizije zbral tudi Las Vegas. Obe moštvi sta tudi na vrhu Zahodne konference, v Ligi NHL je pred njima le Tampa Bay.

LIGA NHL

TEKME 23. DECEMBRA

SAN JOSE - LOS ANGELES 2:0

Sörensen 31., Pavelski 48.

Kopitar brez gola ali podaje za LA.

BOSTON - DETROIT 3:1

NY ISLANDERS - WINNIPEG 5:2

EDMONTON - MONTREAL 4:1

TAMPA BAY - MINNESOTA 3:0

FLORIDA - OTTAWA 1:0

NEW JERSEY - CHICAGO 4:1

NY RANGERS - TORONTO 2:3

PITTSBURGH - ANAHEIM 0:4

CAROLINA - BUFFALO 4:2

COLUMBUS - PHILADELPHIA 2:1

VEGAS - WASHINGTON 3:0

ARIZONA - COLORADO 2:6

DALLAS - NASHVILLE * 4:3

VANCOUVER - ST. LOUIS 1:3

* - kazenski streli

LIGA NHL, LESTVICA VZHODNA KONFERENCA TAMPA BAY LIGHTNING 35 26 7 2 54 NEW JERSEY DEVILS 35 21 9 5 47 WASHINGTON CAPITALS 37 22 13 2 46 COLUMBUS BLUE JACKETS 37 22 13 2 46 TORONTO MAPLE LEAFS 37 22 14 1 45 BOSTON BRUINS 34 19 10 5 43 NEW YORK RANGERS 36 19 13 4 42 NEW YORK ISLANDERS 36 19 13 4 42 --------------------------------------- CAROLINA HURRICANES 35 16 12 7 39 PITTSBURGH PENGUINS 37 18 16 3 39 PHILADELPHIA FLYERS 36 15 13 8 38 MONTREAL CANADIENS 36 16 16 4 36 FLORIDA PANTHERS 36 15 16 5 35 DETROIT RED WINGS 35 13 15 7 33 OTTAWA SENATORS 34 11 15 8 30 BUFFALO SABRES 36 9 20 7 25 ZAHODNA KONFERENCA VEGAS GOLDEN KNIGHTS 34 23 9 2 48 LOS ANGELES KINGS 37 22 11 4 48 ST. LOUIS BLUES 38 23 13 2 48 NASHVILLE PREDATORS 35 21 9 5 47 WINNIPEG JETS 37 20 11 6 46 DALLAS STARS 37 20 14 3 43 SAN JOSE SHARKS 34 19 11 4 42 ANAHEIM DUCKS 37 16 13 8 40 --------------------------------------- CHICAGO BLACKHAWKS 35 17 13 5 39 MINNESOTA WILD 36 18 15 3 39 CALGARY FLAMES 36 18 15 3 39 COLORADO AVALANCHE 35 17 15 3 37 EDMONTON OILERS 36 17 17 2 36 VANCOUVER CANUCKS 37 15 17 5 35 ARIZONA COYOTES 38 8 25 5 21

D. S.